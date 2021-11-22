Из филолога в бухгалтеры: как амурчанка кардинально изменила профессию и нашла себя

В работе бухгалтера многое расписано по полочкам Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Современные молодые люди не следуют поговорке «назвался груздем - полезай в кузов», а предпочитают пробовать себя в разных сферах деятельности. И среди амурчан известны случаи, когда офисный сотрудник уходил в сферу услуг и открывал себя как мастера маникюра или стилиста.

Наша героиня пережила, пожалуй, самое радикальное профессиональное преображение - получив филологическое образование, она пошла в бухгалтеры. В преддверии профессионального праздника (День бухгалтера отмечается 21 ноября), мы поговорили с девушкой и узнали, что толкнуло ее к таким переменам.

Мечта детства

Юная Ольга (имя изменено по просьбе респондента. - Ред.) точно знала, чего хочет от жизни. Она всегда очень любила литературу и, став абитуриенткой, не рассматривала для себя иных факультетов, кроме филологического. Но ее родственники думали иначе:

- Моя тетя, сама главный бухгалтер, уговорила меня подать документы еще и на экономический факультет АмГУ, - рассказывает девушка. - Туда я шла просто с боем: у меня был низкий балл по математике, и я думала, что раз уж не умею считать, то и на «экономе» мне делать попросту нечего.

Документы на нежеланный факультет Ольга все-таки подала, но больше из-за уговоров, а не по собственному желанию.

- Я не знаю, с чего тетя решила, что эта работа мне подойдет: я никогда цифры не любила, - признается девушка сейчас. - Наверное, в ней говорил жизненный опыт и понимание, что профессия бухгалтера более денежная, дает больше вариантов трудоустройства, чем есть у филолога.

Но тогда она не думала о зарплате, а следовала мечте. Поэтому, когда девушке позвонили с филологического факультета и обрадовали: «Вы приняты, конкурс прошли», - она тут же подхватила оригиналы документов и отнесла их туда.

- Я не жалею о том, что поступила на филологический. Если бы я поступила сразу на «эконом», ничего не зная, то вряд ли доучилась бы. Наверное, я не выдержала бы ответственности, нагрузки, которая ложится на меня сейчас как на бухгалтера. Только представьте: ты студент, и вдруг на тебя все это сваливается вместе с кучей практики, заполнением документов, отчетами…

Начала офис-менеджером

Учиться на филологическом факультете Ольге нравилось. О связанной с математическими науками профессии она и не думала - все решил случай. Ольга искала работу и наткнулась на вакансию офис-менеджера:

- Работать я пошла туда, где не смотрели особо на наличие образования и предлагали гибкий график - чтобы можно было уйти на занятия. Устроилась сначала офис-менеджером, но выполняла и несложные бухгалтерские задачи: выписать счет, сформировать оборотно-сальдовую ведомость, сделать акт сверки - такие стандартные операции.

Потом, в марте 2020 года, из компании уволился главный бухгалтер. Руководитель обратился к Ольге: «Попробуешь?» И она решилась.

- Я попробовала, и у меня получилось. Понятно, что первое время я сидела дня три над одним отчетом, подолгу вникала. Но со временем все не то чтобы дошло до автоматизма, но я поняла логику, математику процесса.

При этом сейчас девушка уверенно заявляет: влиться в бухгалтерию, не имея соответствующего образования, непросто.

- Нужен аналитический склад ума, базовое образование - если не бухгалтерское, то смежное. Прийти просто так, с филологическим образованием, и стать бухгалтером нереально. У меня к тому времени уже был опыт работы в специальной программе, я уже успела разобраться в некоторых нюансах, - говорит Ольга. - Если бы меня сразу посадили за какие-то отчеты и составление баланса, то я бы, наверное, посмотрела на это все и сказала: «Нет, я никогда не стану бухгалтером».

Снова за парту

Помогло Ольге и то, что, будучи офис-менеджером, она поступила в ссуз на направление «Финансы и бухгалтерский учет».

- Поступала с замахом на будущее, - объясняет девушка. - Мне нужна была «корочка», потому что федеральный закон о бухучете предусматривает обладание бухгалтера некоторыми компетенциями. В их число входит наличие экономического образования - оно дает возможность рассчитывать на должность главного бухгалтера.

По закону, отучившись в ссузе, главным бухгалтером можно стать, отработав по специальности пять лет. При наличии высшего экономического образования бухгалтер получает аналогичную возможность после трех лет работы. Конечно, если руководство идею с повышением одобрит.

- Сейчас у меня в трудовой книжке и договоре написано «главный бухгалтер», но я себя так не называю, - улыбается Ольга.

Она еще учится, хотя теорию приходится осваивать после практики:

- Я сама в течение года постепенно пришла к пониманию того, что от меня требуется. Поняла, что и из чего складывается, какие цифры и где смотреть, как это считать. Разобралась с понятиями дебета и кредита окончательно. При этом я уже училась, прошло две сессии, но на них мы даже не касались того, с чем я уже столкнулась в работе: нам давали какие-то обзорные материалы, задания. Поэтому я сначала все осваивала на практике, а потом, через полгода, проходила в теории. И, если честно, мне было немного неинтересно сидеть на занятиях.

Однако польза в обучении однозначно есть. Ольга сама признается, что порой подходит к преподавателям с вопросами, касающимися ее работы.

«В школу не вернусь»

Возвращаться к филологии и, тем более, преподаванию в школе героиня нашего материала не планирует. Работы со школьниками ей хватило еще на практике - именно тогда девушка поняла, что не создана для профессии учителя. Объясняет свое решение Ольга так:

- В бухгалтерии ты точно знаешь, каким должен быть итог твоей работы. Если что-то не сходится - просто ищешь ошибку, исправляешь и учитываешь на будущее. А в преподавании так не угадаешь, потому что там чужой мозг домысливает все, что ты сказал.

В работе бухгалтера многое расписано по полочкам. Можно опираться на законодательство, налоговый кодекс, нормативно-правовые акты, пояснения и разъяснения от разных министерств.

- Конечно, законодательство постоянно что-то меняет, налоговая что-то придумывает, вводит какие-то новые формы отчетов, что-то упрощает - но все равно это проще, интереснее и не так съедает нервы, как преподавание, - говорит Ольга. - В преподавании от тебя не то чтобы больше зависит, скорее ты сталкиваешься с совсем другой зоной ответственности.

По ее словам, страшно научить ребенка неправильно:

- Страшно, что он придет куда-то, начнет говорить, а ему скажут, что это неправильно, и спросят, кто ж его так научил. Он назовет мое имя, и все посчитают, что я дурочка. А я не дурочка, просто иначе вижу материал или героя какого-либо произведения.

Получается, основная разница между бухгалтерией и филологией сводится к разнице между точными и неточными науками. В бухгалтерии можно опираться на конкретные данные и быть уверенным в своей работе, в филологии же всегда остается пространство для интерпретации, а значит - риск быть неправильно понятым.