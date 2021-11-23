Коронавирус в Приамурье, последние новости на 23 ноября 2021: прививки нет у 93,9% заболевших

Нестабильная ситуация сохраняется среди всех возрастов Фото: Олег УКЛАДОВ

По информации регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе коронавирусом заболели 1589 жителей Приамурья. Показатель заболеваемости составляет 203,2 на 100 тысяч населения, что выше уровня заболеваемости прошлой недели на 9,7%.

Сообщается, 93,9% от общего числа заболевших не вакцинированы от заболевания.

Случаи заражения распределились следующим образом:

- Благовещенск – 398 случаев;

- Тамбовский район – 129 случаев;

- Тында – 105 случаев;

- Райчихинск – 95 случаев;

- Свободный – 94 случая;

- Магдагачинский район – 78 случаев;

- Константиновский район – 77 случаев;

- Зея – 70 случаев;

- Октябрьский район – 70 случаев;

- Благовещенский район – 60 случаев;

- Белогорск – 51 случай;

- Бурейский район – 51 случай;

- Шимановск – 49 случаев;

- Сковородинский район – 40 случаев;

- Ивановский район – 33 случая;

- Тындинский район – 32 случая;

- Серышевский район – 27 случаев;

- Зейский район – 23 случая;

- Ромненский район – 21 случай;

- Завитинский район – 19 случаев;

- Архаринский район – 18 случаев;

- Мазановский район – 14 случаев;

- Свободненский район – 13 случаев;

- Белогорский район – 12 случаев;

- Селемджинский район – 7 случаев;

- Михайловский район – 2 случая;

- Шимановский район – 1 случай.

Таким образом распределились случаи заболевания по районам Приамурья Фото: Управление Роспотребнадзора по Амурской области

Большинство (78,1 %) переносит заболевание в форме ОРВИ. Пневмония выявлена у 21,7%, бессимптомная форма - у 0,2%.

82,5% заболевших – это взрослое население, из них:

30-49 лет – 30,2%

50-64 года – 21,8%

старше 65 лет – 20,5%

0-17 лет – 17,4%

18-29 лет – 10,1%

Нестабильная ситуация сохраняется среди всех возрастов. Зарегистрирован рост заболеваемости среди детей – на 39,5%, среди взрослых – на 58,5%.

Под медицинским наблюдением находится 8 966 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.