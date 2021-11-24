Коронавирус в Приамурье, последние новости на 24 ноября 2021: в Селемджинском районе все привились от инфекции

Также нужно вовлекать в прививочную кампанию амурчан старше 60 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным, в Амурской области полный курс вакцинации от коронавируса прошло 58,9% населения (план вакцинации 80%). Каждый день прививки делают больше 6 тысяч жителей области.

По словам министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, недостатка вакцины в Приамурье нет.

- В области имеется достаточный запас вакцины против COVID-19 четырех видов, на сегодняшний день в общем 116 990 доз. Всего в регион поступило 486 910 доз вакцины от COVID-19. В ближайшее время ждем поставку 3 тысяч доз «ГамКовидВака» и 5040 доз «ЭпиВакКороны», - отметила Леонтьева.

В лидерах по вакцинации Селемджинский район. Там полный курс прошло 100% подлежащего населения. Более 80% привито в Шимановском и Белогорском районах. Темпы вакцинации растут повсеместно, отмечают в минздраве.

Губернатор Василий Орлов отметил, что в регионе хорошо налажена работа по вакцинации трудоспособного населения. Теперь нужно вовлекать в прививочную кампанию граждан старше 60 лет.

- Нужно изучить опыт других регионов в данном направлении. Мы открываем мобильные пункты повсеместно, в том числе выездная бригада начала работать в Пенсионном фонде — это хорошо, но данных мер недостаточно. Нужны дополнительные способы мотивации жителей области старше 60 лет. Напомню, именно в этой возрастной группе наиболее высокие риски смертности, - прокомментировал губернатор.