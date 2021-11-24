Почему школьнице на кресле-коляске пришлось учиться на втором этаже

Маме приходилось поднимать девочку на руках, а кресло-коляску носили наверх школьники Фото: из личного архива героини публикации

В конце октября в редакцию «Комсомольской правды - Благовещенск» обратилась мама семилетней Насти Бортник - девочки-инвалида, которой еще в 2015 году поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия». Из-за тяжелого заболевания она передвигается только на кресле-коляске.

В сентябре Настя пошла в первый класс. По заключению врачей, она готова была посещать школу наравне со всеми, отсиживая все положенные уроки. Но возникло непредвиденное препятствие - оказалось, что кабинет ее класса расположен на втором этаже.

Условий не было

Как рассказала мама девочки, Светлана Бортник, семья живет недалеко от школы № 14. Там учится старший брат Насти, туда же решено было отправить и девочку.

- В начале мая 2021 года я направила заявление директору школы № 14 о зачислении Насти в первый класс для обучения с 1 сентября 2021 года. В заявлении указала, что дочь передвигается на коляске и попросила организовать обучение в классе на первом этаже. На что директор школы в устной форме пояснил мне, что в школе № 14 нет условий для обучения детей-инвалидов, - рассказала мама Насти.

Позднее от директора пришло письмо, в котором уточнялось: «Условия для детей-колясочников созданы администрацией г. Благовещенска в МАОУ «Школа № 22 г. Благовещенска». Вот только школа эта, по словам Светланы Бортник, находится в шести километрах от их дома.

Тогда женщина обратилась в прокуратуру Амурской области. Специалисты провели проверку и поставили вопрос на контроль: директору школы объявили предостережение, а маме Насти сообщили - к 1 сентября необходимые условия созданы будут.

В школе № 14 учится старший брат Насти, туда же решено было отправить и девочку Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

На второй этаж - на руках

Однако и в октябре беспрепятственный доступ в учебный класс девочке не обеспечили. Если в школу Настя могла самостоятельно заехать по пандусу, то попасть в классную комнату без посторонней помощи оказалось невозможно.

Маме приходилось поднимать девочку на руках, а кресло-коляску носили наверх школьники. При этом полученную от Фонда социального страхования современную электроколяску весом 80 килограммов пришлось заменить старым креслом марки «Стингрей», из которого Настя уже выросла: оно весило на 60 килограммов меньше, и поднять его на второй этаж было более-менее осуществимо.

- В начале сентября школа приобрела лестничный гусеничный подъемник «Барс-ГУП-130». Но он для нашей коляски «Стингрей 2» не подходит, что подтверждается справкой компании-поставщика ООО «Меркурий-ПТИ», - уточнила Светлана Бортник.

Из-за этого школа получила во временное пользование механическое кресло-коляску «Армед», которое подходит для транспортировки на установленном подъемнике. Светлане было предложено следующее:

- В холле на первом этаже пересаживать Настю из своей коляски в школьное кресло-коляску «Армед» и с помощью подъемника поднимать ее на второй этаж. На втором этаже снова пересаживать ребенка в свою коляску, которую нужно принести на второй этаж, и далее следовать в класс на уроки. После завершения уроков процедура повторяется в обратном порядке.

Предложение мама Насти посчитала неприемлемым - и не без оснований. Дело в том, что кресло-коляска для Насти должно соответствовать ряду характеристик, начиная от определенных размеров до наличия боковых опор для головы и тела. Кроме того, девочке нужно детское кресло-коляска, а взятое в аренду было взрослым.

Решение с запозданием

Узнав о сложившейся ситуации, корреспондент «Комсомолки» сразу же обратился в управление образования города Благовещенска. Мы хотели разобраться - почему все-таки нельзя перенести классную комнату первого класса на первый этаж. Ответ на наш запрос пришел лишь в середине ноября. В ведомстве пояснили:

- Сложность заключалась в том, что на первом этаже школы находятся восемь кабинетов иностранного языка площадью 25-30 кв. м, один специализированный кабинет музыки, три кабинета технологии, один кабинет международного Центра Конфуция (северная часть здания, в которой невозможно обучать детей начальной школы). В соответствии с нормами СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, при фронтальных формах занятий требуется 2,5 кв. м на одного ученика.

Там же добавили, что в документах об образовании нет требований обучать маломобильных учеников только на первом этаже.

Однако в результате оказалось, что эти препятствия не так уж серьезны. В конце ноября, после запросов сразу от нескольких средств массовой информации, учебный класс Насти Бортник все-таки перенесли на первый этаж, в кабинет музыки.

- Кабинет нам предоставили на уроки с первого по четвертый, - уточнила мама девочки. - Класс не переоборудовали: например, шкафы для верхней одежды остались на втором этаже, и другим детям нужно перед занятиями подниматься туда. Моего ребенка это не касается, но я стараюсь быть объективной. Тем не менее, я хочу сказать спасибо администрации школы за то, что они нашли выход из ситуации. Надеюсь, что в будущем все только улучшится.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

История Насти Бортник завершилась благополучно. Семье удалось добиться создания комфортной среды для обучения девочки, и сейчас она может сосредоточиться на занятиях. Однако нельзя все же не обратить внимания на то, что на решение проблемы потребовались месяцы обращений в различные инстанции. Это показывает, что далеко не всегда учреждения образования готовы прислушаться к просьбам отдельных родителей: по-человечески выслушать, понять и оперативно найти выход из ситуации или компромисс. Хотелось бы, чтобы эта история послужила уроком для всех школ города и показала - решение есть всегда.

КСТАТИ

По информации управления образования Благовещенска, работа по созданию безбарьерной среды в образовательных учреждениях города все же ведется. Выражается это в следующем:

• входные ворота в здания школ имеют беспрепятственный проход с проезжей части и тротуара;

• в 72% школ установлены пандусы для инвалидов-колясочников с двухсторонними поручнями, сопряженные с крыльцом и ступенями;

• пешеходные дорожки на территории школ не имеют препятствий при перемещении инвалидных кресел-каталок.

• ширина дверных проемов и высота порогов дверей в учебных корпусах школ не является препятствием для перемещения инвалидов-колясочников;

• учебные аудитории имеют достаточные площади для размещения и перемещения инвалидных кресел-каталок;

• с учителями и сотрудниками школ при необходимости проводится разъяснительная работа по вопросам организации учебного процесса и общения с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. В рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающимся всех форм обучения преподаются вопросы, касающиеся видов инвалидности, основных соматических и психических расстройств при них, обсуждаются различные аспекты комплексного сопровождения и реабилитации;

• для школьников предусматривается организация горячего питания по цикличному меню, льготное питание осуществляется, в том числе, для инвалидов и лиц с ОВЗ; классные руководители сопровождают их в столовые, которые расположены на первых этажах.