Коронавирус в Приамурье, последние новости на 25 ноября 2021: пожилые чаще умирают от болезни

Для пациентов старше 60 лет медики рекомендуют два препарата для вакцинации– «ГамКовидВак» и «ЭпиВакКорона» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благовещенский терапевт, заместитель главного врача Благовещенской городской поликлиники №3 Алена Алтухова рассказала, как коронавирус влияет на пожилых людей. По ее словам, уберечь от тяжелого течения заболевания пенсионеров может только вакцинация.

- Как правило, граждане старше 60 лет имеют ряд хронических заболеваний, которые повышают риск тяжелого течения коронавируса. Зачастую, при отсутствии прививки, прогноз у таких пациентов крайне неблагоприятный. Вакцинации боятся не стоит, если подойти к ней серьезно. Проводить ее можно в период ремиссии хронических заболеваний, после консультации с лечащим врачом. Перед прививкой врач обязательно проведет осмотр, измерит частоту сердечных сокращений, давление, температуру, уровень насыщенности крови кислородом. Расскажет о возможных побочных эффектах и способах их устранения, - отметила Алена Алтухова.

По словам медика, в целом вакцинация возрастными пациентами переносится хорошо. Побочные реакции проходят в течение трех дней, как и указано в инструкции к препаратам. Доктор отметила, что вакцина прошла клинические исследования на добровольцах старшего возраста, поэтому ее безопасность и эффективность для пожилых уже доказаны.

- Пациентам старше 60 лет рекомендуем два препарата для вакцинации– «ГамКовидВак» и «ЭпиВакКорона». На сегодняшний день мы вакцинировали уже 63% пожилых пациентов, прикрепленных к Городской поликлинике № 3. По заявкам выезжаем к маломобильным пенсионерам на дом. Вакцинировали таким образом 73 человека, - рассказала Алена Алтухова.

Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет действует в 14 регионах РФ. В том числе и в Амурской области. Подлежащие вакцинации в Амурской области должны полностью привиться до 15 декабря.

По данным Росстата, сегодня в России большинство умерших от коронавируса (83%) - это люди старше 60 лет.