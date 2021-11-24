В суд направят уголовное дело против руководителя вахтовиков, утонувших в Тындинском районе

Обвиняемый признал свою вину Фото: @gazeta_bam

Перед судом предстанет по обвинению в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть четырех человек, сотрудник организации , строящей высоковольтные линии.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 143 УК РФ на сегодняшний день завершено. Этим занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Амурской области.

По данным ведомства, обвиняемый занимал руководящую должность – он являлся производителем работ в организации, занимающейся строительством высоковольтных линий на территории Тындинского района. В июне 2021 года он дал указание своим подчиненным отправиться на место производства работ по разработанному им лично маршруту через реку Хайн-Хаан.

При этом, как полагает следствие, мужчина знал, что снегоболотоход на базе шасси АСШ-4320 не оборудован и не предназначен для перевозки людей. Существующими правилами по охране труда на автотранспорте перевозка людей вне кабины самоходных машин запрещена.

- Привлеченный подследственным водитель не имел права на управление самоходными автомобилями данной категории. Выбранное место для переправы вброд через реку Хай-Хаан предварительно подготовлено не было. С участниками переправы инструктаж о мерах безопасности не проводился. Кроме того, переправа через водные преграды любой ширины в паводок запрещена – в ночь с 17 на 18 июня в этой местности выпало значительное количество атмосферных осадков, повлекшее существенный подъем воды в реке, - отмечают следователи.

В результате нарушений норм и правил охраны труда 18 июня этого года при переправе через реку неподалеку от села Олекма автомобиль опрокинулся – пятеро пассажиров смогли выбраться самостоятельно, еще четверых, включая водителя, унесло течением, и они погибли.

Следственными органами с привлечением сотрудников строительной компании, Амурского поисково-спасательного отряда, регионального управления МЧС и МГИМС Амурской области, следователей-криминалистов территориального следственного отдела и аппарата управления СК России по Амурской области не раз организовывались и проводились поиски, однако тела погибших так и не были найдены.

На предварительном следствии обвиняемый в присутствии защитника свою вину полностью признал.

Следствием собрано достаточно доказательств, обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Амурской области. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

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