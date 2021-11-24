Сын амурского предпринимателя попался на закладках под Москвой

Молодой человек сейчас находится в изоляторе временного содержания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Одинцово задержали сына руководителя одной из строительных фирм города Благовещенска. 21-летнего молодого человека подозревают в сбыте наркотических веществ.

Как сообщил "Комсомолке" собственный источник, при личном досмотре в кармане штанов у молодого человека нашли полиэтиленовый пакет с белым порошком. А в кармане куртки обнаружился сотовый телефон, в мессенджере которого содержались подозрительные сообщения.

Некий абонент Q перекидывался с амурчан ином фотографиями с географическими координатами. По этим координатам находились закладки - полицейские проверили адреса.На одном из этих адресов наркотические вещества нашли в шахте лифта.

Интересно, что незадолго до задержания амурчанин пропал - в середине ноября его жена обратилась в полицию с просьбой помочь в поисках супруга. Где он находился с тех пор и до момента задержания - неизвестно. "КП - Благовещенск" пытается связаться с девушкой и узнать подробности исчезновения парня.

Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Он находится в изоляторе временного содержания.

Известно, что задержанный молодой человек - сын Амурского бизнесмена, руководителя небольшой строительной фирмы. По данным ФНС, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также сопутствующей деятельностью - производством пиломатериал, фанеры и т. п.

"Комсомолка" продолжит выяснять подробности происшествия.