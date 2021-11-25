Детский спектакль для взрослых - это как?

Спектакль «Луноход» одновременно и о детях, и о взрослых Фото: Амурский областной театр драмы

В Амурском областном театре драмы вновь покажут одну из главных премьер сезона - спектакль «Луноход» по пьесе петербургского драматурга Евгения Ионова. Произведение посвящено взаимоотношениям родителей и детей: в центре сюжета окажется пара уже успевших надоесть друг другу супругов, чей сын страдает лунатизмом и прячется от проблем в снах о далеком космосе.

Над постановкой трудился творческий тандем из северной столицы России: режиссер Анна Троянова и художник Анастасия Копылова. Они уже ставили в Благовещенске спектакли «Алые паруса» (12+) и «Евгений Онегин» (12+), каждый из которых снискал любовь зрителей. Новая работа тоже заслужила их похвалу.

То, что «Луноход» пришелся амурчанам по сердцу, подтверждают отзывы. Амурский областной театр драмы опубликовал отклики подростков, побывавших на премьере спектакля.

- Спектакль «Луноход» одновременно и о детях, и о взрослых. Как мне показалось, с детской стороны спектакль помогает понять, как взрослым тяжело их воспитывать. Взрослым же он покажет, что некоторые детские проблемы не решить на «раз-два». По моему мнению, самые важные эпизоды спектакля, это ссора матери с отцом и финал. Первая сцена показала сразу две реальности. Было не до конца понятно, во сне они ссорятся или наяву. Потому что сын видел их ссору через своих воображаемых друзей во сне. А финал показал неравнодушное отношение родителей к ребенку. Они осознали, насколько их ссоры стали значительны для мальчика, - так пишет о постановке 14-летняя Альбина.

К слову, сцена ссоры матери и отца главного героя показалась важной и другой юной зрительнице, 13-летней Софье:

- Когда мать кричала, что ребенку нужен отец и врач, а мужчина отвечал, что это - лишняя трата денег и его сын слишком избалован, было очень грустно и возникало чувство злости на отца. Но его тоже можно понять, так как он говорил, что у него в детстве не было хороших игрушек и не было папы. Я думаю, что на эту сцену актеры потратили больше всего энергии, - рассуждает девочка.

В эти выходные спектакль «Луноход» можно будет увидеть 27 ноября в 18.00. Приобретайте билеты на сайте и в кассах драматического театра и помните - чтобы попасть в зал, совершеннолетним зрителям потребуются паспорт и QR-код либо результат теста на коронавирус.

Амурский областной театр драмы

ул. Ленина, 146

тел. 33-74-20 (касса)

КСТАТИ

«Букет» на подмостках

Помимо «Лунохода», в ближайшие выходные областной театр драмы порадует зрителя очередной постановкой «Букета» (12+) - комедии в двух действиях, созданной по сценарию амурского драматурга Яны Стародуб-Афанасьевой.

Речь в ней пойдет о давно женатых супругах, отношения которых нельзя назвать идеальными. Семья кое-как держится, пока муж не приносит домой огромный букет роз - а он, чтобы вы понимали, жене больше трех хризантем никогда не дарил.

Необычное поведение супруга доводит до ссоры и едва ли не до развода, и ситуацию только усугубляет грядущая свадьба дочери: девушка не хочет звать родителей на торжество. Но супруги решают приехать во что бы то ни стало - даже если в условия праздника входит прыжок с парашютом в тандеме.

Спектакль состоится в воскресенье, 28 ноября, в 18.00. Билеты доступны в кассе и на сайте драмтеатра.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что стар, что млад - идут в театр

Амурский областной театр кукол на этой неделе анонсировал спектакли для зрителей разного возраста. Если вы думали, что взрослым на кукольных постановках делать нечего - грядущие выходные могут вас переубедить. Но обо всем по порядку.

Ближе к концу недели, 26 ноября в 18.30, поставят «Котенка по имени Гав» (0+). Легкий и веселый спектакль расскажет о том, насколько разной бывает дружба и насколько она важна в жизни каждого. Узнавать об этом юные зрители будут вместе с главными героями - озорными котенком и щенком.

А 27 и 28 ноября в 11.00 юным зрителям покажут смешную, но вместе с тем поучительную постановку «Про Иванушку и Варварушку» (0+). Легкая история о сказочном прошлом, в котором на каждом углу можно встретить коварного Змея-Горыныча, прекрасно подойдет для семейного просмотра: и родители, и дети найдут, над чем в ней посмеяться.

Также 27 ноября, но уже в 17.00, Амурский областной театр кукол приглашает на премьеру месяца - «Мертвые души» (12+). В основе спектакля лежит одноименное произведение Н. В. Гоголя, одно из самых масштабных и значимых произведений русской литературы.

Амурский областной театр кукол

ул. Шевченко, 60/4

тел. 8 (4162) 77-26-36

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«Ночь искусств» пройдет в музеях Благовещенска

Акция «Ночь искусств - 2021» (12+) 26 ноября соберет на музейных площадках города его самых творческих и талантливых жителей. В этом году она будет посвящена Дню народного единства: все мероприятия подразумевают знакомство с историей и культурой многонационального Приамурья.

С 18.00 до 22.00 будет работать интерактивная площадка «Албазинский острог. Взгляд через века» (6+) Фото: Амурский областной краеведческий музей

Амурский областной краеведческий музей подготовил насыщенную программу. Участие в ней примут актеры областного театра драмы, артисты камерного хора «Возрождение», студенты Амурского колледжа искусств и культуры, представители модельного агентства - всех и не перечислить!

С 18.00 до 22.00 будет работать интерактивная площадка «Албазинский острог. Взгляд через века» (6+): в рамках нее пройдут выставка с дополненной реальностью и мастер-классы - желающих научат, например, плести кольчугу. В то же время можно будет присоединиться к мастер-классу по игре в шахматы (6+), посетить площадку «Чудеса Приамурья» (6+) с арт-судоку и викториной и даже насладиться дефиле красавиц в кимоно (6+).

В 18.30 члены литературно-музыкального клуба «Амур» приглашают посмотреть программу «Земля Амурская - история твоя» (12+): здесь исполнят песни и стихи амурских композиторов и поэтов. А в 20.00 стартуют одновременно и премьерный спектакль «Золотая рыбка» (0+) от Амурского областного театра кукол, и демонстрация игры на варгане (6+). Придется выбирать!

И это далеко не все площадки, концерты и постановки, которые увидят гости «Ночи искусств». Часть экскурсий, встреч и выступлений состоится в Выставочном зале Благовещенска, музее-мастерской народного художника России А. Тихомирова и музейно-выставочном центре «Дом И. А. Котельникова». С полной программой можно ознакомиться на сайте museumamur.org. Билеты можно приобрести там же либо в кассах музея.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

тел.: 8 (4162) 77-34-14, 77-53-83