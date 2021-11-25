В Приамурье завершили расследование уголовного дела о нападении на фельдшера скорой помощи

Обвиняемая была пьяна Фото: Татьяна РЯБОВА

Бурейским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы поселка Новобурейский в нападении на фельдшера скорой помощи. По информации СУ СК РФ по Амурской области, она обвиняется в совершении двух преступлений: по ст. 116 УК РФ «Насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, совершенные по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы».

Согласно материалам уголовного дела, утром 16 ноября в квартиру дома по улице Дивизионной на вызов местной жительницы приехали два фельдшера, чтобы помочь мужчине. Во время осмотра у пациента была обнаружена гематома на лице, но в экстренной медицинской помощи он не нуждался. Поэтому ему посоветовали обратиться на прием к врачу самостоятельно. Пьяная женщина, вызвавшая скорую помощь, стала вести себя агрессивно, оскорбила медиков и толкнула одну из специалистов. Фельдшер больно ударилась о стену. Когда другой врач выбежала из квартиры за помощью, обвиняемая напала на второго медработника и ударила ее по лицу. У женщины образовалась ссадина.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Следователем собрано достаточно доказательств, обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Бурейского района. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Ход расследования преступления находился на контроле в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.