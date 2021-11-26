В Амурской области мужчина убил товарища и пошел рассказывать об этом прохожим

Подследственный уже отбывал наказание за убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Убийство произошло 23 ноября в Белогорске. Как сообщили в СУ СК России по Амурской области, тело 56-летнего мужчины с признаками криминальной смерти было найдено в квартире дома по улице Добровольского. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в преступлении был задержан 44-летний мужчина, который рассказал, что в октябре 2019 года после отбытия наказания за убийство в исправительном учреждении в Курганской области, он приехал в Приморский край к своему знакомому, с которым они познакомились в одной из колоний. Знакомого он не застал, так как тот снова отбывал наказание. Тогда мужчина решил вернуться в Курганскую область автостопом, попутно останавливаясь и подрабатывая в разных местах. Так, в селе Васильевка Белогорского района его встретил участковый полиции и помог устроиться в приюте для лиц без определенного места жительства. Там мужчина не задержался из-за своей любви к алкоголю.

В начале осени 2021 года в Белогорске он познакомился с потерпевшим, с которым они стали снимать жилье. Каждый день они выпивали. По показаниям задержанного, его товарищ не раз после застолья оскорблял его, что злило подозреваемого.

В злополучную ночь на 23 ноября после очередного употребления горячительных напитков и оскорблений, подозреваемый подошел к лежащему на кровати знакомому и ударил его топором по голове. Мужчина скончался на месте преступления. Подозреваемый продолжил выпивать.

На следующий день он бродил по улицам города и рассказывал прохожим об убийстве. Встречные люди в его слова не поверили. Только после того, как он привлек внимание сотрудников ГИБДД, переходя дорогу в неположенном месте, его доставили в дежурную часть.

Мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.