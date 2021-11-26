«Полгода жил в спортзале»: как амурский спортсмен дорос до всероссийских турниров

Несмотря на то, что в этот раз Александр не смог выступить на турнире, он уверен, что его имя там еще промелькнет Фото: instagram.com (alexandr_belykh)

Не так давно вся Амурская область радовалась за нашего соотечественника - Александра Белых. Мужчина планировал принять участие в одном из крупнейших турниров по ММА (смешанные боевые искусства. - Ред.) Bellator. В нем же выступал известный боец Федор Емельяненко.

Но перед самым боем появилась еще одна новость - на этот раз не такая радостная. Тест на коронавирус у Александра показал положительный результат. «Комсомолка» поговорила со спортсменом и узнала, как он идет к своей цели и как болезнь сказалась на его планах.

Жил в спортзале

Детство и юность Александр провел в Завитинске. Отслужив в армии, в 2013 году он решил пойти на тренировки по ММА к местному тренеру Федору Кривых. До этого парень пробовал себя только в самбо.

- Самбо я занимался в школьные годы, так как это был на тот момент самый доступный, красивый и мощный вид спорта. Большой респект и уважение Федору Викторовичу, который помогал мне и в этом виде спорта. Он большой молодец, развивает и воспитывает молодежь в Завитинске, - с гордостью заявил Белых. - Он же предложил мне заниматься ММА, когда я вернулся из армии. Я тогда особо не понимал, что это за спорт такой, но со временем затянуло. Уже спустя полгода занятий мы успешно выступили на первом турнире в Благовещенске.

На том соревновании Александр познакомился с заслуженным тренером России Романом Резником. Он предложил Александру перебраться в Благовещенск - молодой человек согласился. Поначалу пришлось трудно, полгода нашему герою пришлось жить в спортзале.

- Там были все условия для проживания, поэтому никаких проблем особо не испытывал. В спортзале были специальные комнаты, где можно было разместиться, - успокоил нас Александр Белых.

Парню пришлось много тренироваться. Он не ограничивался одним направлением: выступал на турнирах и по современному панкратиону, и по любительскому ММА, и по рукопашному бою. Очень помог новый тренер:

- С его подходом и системой подготовки мы спустя полгода выступили большой командой на чемпионате Дальнего Востока по ММА. Я стал вторым, первое место тоже было у спортсмена из нашей команды. В итоге мы заняли первое общекомандное место и отправились на чемпионат России по ММА, где выступили уже не так успешно.

Причиной тогдашнего проигрыша стала, считает Белых, нехватка опыта участия в соревнованиях. По его мнению, на таком уровне психологически тяжело выступать, вот амурчане и проиграли всей командой.

Был готов к вызову

Дальше жизнь парня шла своим чередом - он участвовал в боях, побеждал, набирался опыта.

Теперь его опыта хватает для более масштабных чемпионатов. Так, в декабре прошлого года он выступил на турнире по смешанным единоборствам AMC Fight Nights в Москве. А в этом году Александр стал первым на соревнованиях «Солдаты России». Это всероссийский турнир по рукопашному бою. В 2021 году участие в нем приняли 300 бойцов из 15 регионов страны.

- Также я не раз выступал и побеждал на больших международных турнирах по ММА. Поражения, конечно, тоже были, - отметил спортсмен.

На тот момент амурчанин даже и не мечтал о том, чтобы выступить в Bellator - все-таки это второе в мире по популярности соревнование среди единоборств.

- Сейчас же, после того, как мы пообщались с представителями организации Bellator, мы понимаем, что попасть туда реально абсолютно любому спортсмену. Главное - дисциплина и труд. Стабильные тренировки при должной системе подготовки и соревновательный опыт, а также вера в себя дадут свои результаты. Так сказать, что в себя вложишь, то и получишь, - уверен боец.

Приглашение парень получил от Алексея Жернакова - известного в узких кругах менеджера компании Bellator. Мужчина помог многим спортсменам принять участие в серьезном турнире.

- Раньше мы уже сотрудничали с Алексеем. Сам не знаю, как так получилось, что вышли именно на меня, но я был готов к этому вызову. Весь год я провел очень продуктивно, готовился выступить в осеннем периоде. Единственное, мы не знали, в каком именно соревновании я приму участие. В итоге это оказался Bellator, и я очень рад, что меня заметили и предложили там бой, - говорит Белых.

«Продолжаем тренироваться»

Неприятная для спортсменов ситуация произошла в день взвешивания, когда спортсмены в очередной раз проходили тестирование на COVID-19. Один из результатов показал «плюс», хотя до этого все они были отрицательными. В итоге амурчанина сняли с боя, хотя он и не ощущал никаких симптомов ковида: самочувствие было отличное - как и у любого здорового человека.

- Для меня и моего оппонента этот бой был важен, ведь мы потратили много времени и сил для того, чтобы выйти и выявить сильнейшего из нас. Отмена боя расстроила очень сильно! Но жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на сожаления. Впереди много серьезных вызовов, к которым мне нужно быть готовым. Так что продолжаем тренироваться с еще большей отдачей, - рассказал боец.

Несмотря на то, что в этот раз Александр не смог выступить на турнире, он уверен, что его имя там еще промелькнет. А пока он ведет переговоры с президентом Федерации современного панкратиона - 11 декабря в Хабаровске пройдет турнир, где он планирует принять участие.

- Президент этой федерации Дмитрий Коньков проводит первоклассные турниры по всей России и миру. 11 декабря федерация будет проводить большой международный турнир по ММА, где я, возможно, проведу свой следующий бой за титул чемпиона организации в легком весе, - выразил надежду спортсмен.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как заниматься спортом во времена ковида?

Коронавирус продолжает «шагать» по стране и заражать ее жителей. В Благовещенске и многих других населенных пунктах Амурской области в фитнес-залах действует система QR-кодов, так что попасть туда могут не все. Кто-то и вовсе, как Александр, вынужден сидеть дома на самоизоляции. И что же тогда - отменять тренировки? Нет - например, наш герой неплохо тренируется дома или на улице.

- Если тренировка в домашних условиях, то я предпочитаю «статику»: это такие упражнения, как планка в различных положениях - помогает для развития всего тела. Если тренируюсь на улице, то это больше динамические, интервальные тренировки или легкий оздоровительный бег, - рассказывает спортсмен.

Ничего сложного и страшного! Объясняем:

• динамические упражнения - это любые упражнения, которые сопровождаются движением в суставах, напряжение мышц чередуется с расслаблением. Это могут быть жим штанги, подъем гантелей, прямой удар в боксе, бег, ходьба и другие;

• статическими называются упражнения, во время которых мышцы долгое время находятся в напряжении. Это, например, удержание груза на вытянутой руке, планка;

• интервальная тренировка - чередование нагрузки с выполнением упражнений с высокой и низкой интенсивностью.

В частности, интервальная тренировка может выглядеть так.

Для женщин

Вариант из двух упражнений: чередуйте их между собой без пауз, выполняя 10 кругов.

• Берпи* - 30 секунд.

• Воздушные приседания - 60 секунд.

Второй вариант - для восстановления, выполнять нужно 10-15 кругов.

• Запрыгивания на возвышенность - 30 секунд.

• Планка - 60 секунд.

Для мужчин

• Берпи - 60 секунд.

• Бег трусцой - 2 минуты.

• Отжимания, можно с хлопком - 60 секунд.

• Бег трусцой - 2 минуты.

Повторите три раза. Затем переходите к следующему блоку:

• Выпрыгивания с места - 30 секунд.

• Прыжки со скакалкой - 2 минуты.

• Запрыгивания на возвышенность + берпи - 30 секунд.

• Прыжки со скакалкой - 2 минуты.

Повторите три раза, завершите тренировку растяжкой.

* Сочетание прыжка, планки и отжимания.