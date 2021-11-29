Коронавирус в Приамурье, последние новости на 29 ноября 2021: список мест, куда не пустят без QR-кода, значительно расширился

Все новые ограничения будут введены с 15 декабря Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области введены новые ограничения. Теперь QR-код будут требовать для посещений банков, строительных магазинов и административно-деловых центров.

Теперь QR-код понадобится в сети магазинах «СтройМаркет» по адресам: ул. Калинина, 118, ул. Ленина, 12, ул. Ленина, 173 и ул. Студенческая, 14.

Также просить сертификат о прививке, перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте будут в следующих бизнес-центрах:

улица 50 лет Октября 13/1 (ТЦ «Бонус»);

улица 50 лет Октября, 28 (за исключением аптеки);

улица Амурская, 85;

улица Амурская, 229/1, лит. А 1.

улица Амурская, 241 (бизнес-центр «Восход»);

улица Богдана Хмельницкого, 11;

улица Богдана Хмельницкого, 17;

улица Воронкова, 4;

улица Горького, 56.

улица Горького, 235/2 (бизнес-центр «Бастион»);

улица Горького, 242;

улица Горького, 300;

улица Зейская, 134 (бизнес-центр «Триумф»);

улица Зейская, 136 (бизнес-центр «Премиум»);

улица Зейская, 156/2, Лит. А;

улица Зейская, 225 («Дом художника»);

улица Зейская, 227;

улица Зейская, 229.

улица Калинина, 103/1 (бизнес-центр «Норд»);

улица Комсомольская, 52;

улица Лазо, 2 (бизнес-центр «Портовый»);

улица Ленина, 55;

улица Ленина, 159 («Пассаж»);

улица Мухина, 109 (мебельный центр «Гранд»);

улица Мухина, 121 (бизнес-центр 100%);

улица Октябрьская, 120;

улица Октябрьская, 173/1 (бизнес-центр «Оазис»);

улица Островского, 38;

улица Пролетарская, 107;

улица Пушкина, 49;

улица Студенческая, 16/1;

улица Театральная, 57 (центр делового сотрудничества «Олимп»);

улица Текстильная, 48, Лит. А.

улица Тенистая, 127 административно-торговый центр «Тандем»);

улица Тенистая, 131 (торговый центр «Арена»);

улица Трудовая, 144/2 (торговый центр «Пиксель»);

улица Чайковского, 1;

улица Чайковского, 3 (бизнес центр «Парус»);

улица Чайковского, 7;

улица Шимановского, 27 (бизнес-центр «Торис»);

переулок Рёлочный, 3;

переулок Святителя Иннокентия, 13.

Все новые ограничения будут введены с 15 декабря. А с 1 декабря в Бурейском районе система QR-кодов начнёт действовать в кафе, музеях, библиотеках, филармониях и прочих заведениях.