Коронавирус в Приамурье, последние новости на 29 ноября 2021: список мест, куда не пустят без QR-кода, значительно расширился

Все новые ограничения будут введены с 15 декабря
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Амурской области введены новые ограничения. Теперь QR-код будут требовать для посещений банков, строительных магазинов и административно-деловых центров.
Теперь QR-код понадобится в сети магазинах «СтройМаркет» по адресам: ул. Калинина, 118, ул. Ленина, 12, ул. Ленина, 173 и ул. Студенческая, 14.
Также просить сертификат о прививке, перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте будут в следующих бизнес-центрах:
улица 50 лет Октября 13/1 (ТЦ «Бонус»);
улица 50 лет Октября, 28 (за исключением аптеки);
улица Амурская, 85;
улица Амурская, 229/1, лит. А 1.
улица Амурская, 241 (бизнес-центр «Восход»);
улица Богдана Хмельницкого, 11;
улица Богдана Хмельницкого, 17;
улица Воронкова, 4;
улица Горького, 56.
улица Горького, 235/2 (бизнес-центр «Бастион»);
улица Горького, 242;
улица Горького, 300;
улица Зейская, 134 (бизнес-центр «Триумф»);
улица Зейская, 136 (бизнес-центр «Премиум»);
улица Зейская, 156/2, Лит. А;
улица Зейская, 225 («Дом художника»);
улица Зейская, 227;
улица Зейская, 229.
улица Калинина, 103/1 (бизнес-центр «Норд»);
улица Комсомольская, 52;
улица Лазо, 2 (бизнес-центр «Портовый»);
улица Ленина, 55;
улица Ленина, 159 («Пассаж»);
улица Мухина, 109 (мебельный центр «Гранд»);
улица Мухина, 121 (бизнес-центр 100%);
улица Октябрьская, 120;
улица Октябрьская, 173/1 (бизнес-центр «Оазис»);
улица Островского, 38;
улица Пролетарская, 107;
улица Пушкина, 49;
улица Студенческая, 16/1;
улица Театральная, 57 (центр делового сотрудничества «Олимп»);
улица Текстильная, 48, Лит. А.
улица Тенистая, 127 административно-торговый центр «Тандем»);
улица Тенистая, 131 (торговый центр «Арена»);
улица Трудовая, 144/2 (торговый центр «Пиксель»);
улица Чайковского, 1;
улица Чайковского, 3 (бизнес центр «Парус»);
улица Чайковского, 7;
улица Шимановского, 27 (бизнес-центр «Торис»);
переулок Рёлочный, 3;
переулок Святителя Иннокентия, 13.
Все новые ограничения будут введены с 15 декабря. А с 1 декабря в Бурейском районе система QR-кодов начнёт действовать в кафе, музеях, библиотеках, филармониях и прочих заведениях.