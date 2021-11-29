«Боялась, что начнут травить»: истории благовещенцев о буллинге

Причин травли у агрессора может быть множество Фото: Евгения ГУСЕВА

Позиция жертв школьной травли в случаях буллинга освещается чаще всего. Мы знаем о их переживаниях, внутреннем мире и версии событий этих людей.

Гораздо реже взрослые обращают внимание на первоисточник проблемы - чувства тех, кто был агрессором. Еще реже общество задумывается, почему другие дети и подростки позволяют травле происходить на их глазах. Обо всем этом и советах для родителей задир узнала журналист «Комсомолки».

Вопрос национальности

Марина была участницей травли еще в начальной школе. Начался конфликт в тот момент, когда в их класс перевелся мальчик другой национальности.

- Я сама не понимаю, почему так получилось. Среди нас уже в тот момент были азербайджанцы и украинцы. Даже мальчик еврей перевелся годом ранее. Весь класс спокойно дружил. Но Ефима мы невзлюбили сразу. Его национальность была редкой, даже сейчас и не вспомню ее, - поделилась Марина.

Она вспомнила, что уже через пару дней после перевода одноклассника абсолютно все в классе начали шутить над его внешностью и потешаться из-за странного говора. Тогда девочка и открыла для себя школьный буллинг.

- Мне сначала это даже нравилось. По-звериному было приятно смеяться над ним. А потом все девочки почему-то стали бояться, я обсуждала это с ними тогда. Нам было страшно, что травить будут не его, а нас.

Все продолжалось до тех пор, пока семья мальчика не переехала. Позже Марина пыталась связаться с Ефимом, но не смогла найти его контактов и не захотела напоминать об этом другим.

Не то, чем гордятся

Екатерина столкнулась со школьной травлей еще в первом классе. Родители юной благовещенки были менее обеспечены, чем семьи других детей. По этой причине отношения с одноклассниками не сложились. Девочку обзывали, смеялись над ней и не принимали в компании.

Спустя два года Екатерину перевели в другую школу. Это стало переломным моментом в ее школьной жизни - с первых дней девочке удалось завоевать популярность среди одноклассников.

- Стала лучше учиться, опрятно выглядеть, была общительным ребенком. Примерно с этого времени я начала отстаивать место лидера в классе, - поделилась благовещенка.

По воспоминаниям Екатерины, в классе никого не били, но могли дать унизительное прозвище на долгие годы или даже сочинить неприятную песню. О том, что они ведут себя как-то неправильно, дети в то время не задумывались.

- В те годы понятия «буллинга» не было в принципе, - поделилась повзрослевшая Екатерина.

То, что ее поведение неправильное, а поступки делают больно менее общительным одноклассникам, Екатерина поняла в старших классах. Тогда из ее класса перевелась девочка, которая не смогла терпеть издевок. Напоследок она все высказала в лицо Екатерине.

- Это было как обухом по голове. До этого я старалась доказать лидерство и даже не ставила себя на место ребенка, которого обижали долгие годы, хотя когда-то как раз была на его месте. Я просто реагировала на общество и вела себя так, как меня научили в первой школе.

Вот сейчас рассказываю и до сих пор стыдно за себя и свои действия. Мне бы хотелось извиниться перед всеми, кого я обидела в школьные годы, но вряд ли это реализуемо, - признала амурчанка.

Сейчас Екатерина старается, чтобы вокруг нее не обижали других людей. По ее мнению, годы травли - это ужасный опыт, который очень трудно пережить:

- Мой опыт - это не то, чем нужно гордиться, но то, что нужно помнить. Я жалею, что в школе мне не показали пример, как общаться с одноклассниками, как реагировать на травлю и не становиться таким же агрессором. Я бесконечно сочувствую тем, кто прошел через это, и считаю, что многое зависит от взрослых. Только их вмешательство может помочь. Дети зачастую не видят берегов и бывают жестокими.

Ничего не предпринимали

Еще одной стороной любой травли становятся люди, которые остаются в стороне. Они не участвуют в конфликте, но и не помогают жертве, становясь зрителями самого процесса.

В классе Ирины такая ситуация началась совершенно спонтанно и не имела никаких видимых причин.

- Помню, как у нас с шестого по восьмой класс мальчики очень сильно издевались над одной девочкой. Даже сейчас не могу понять, с чего это началось и почему. Их поведению не было никакой причины. Они просто стали вести себя по отношению к ней так, будто она прокаженная. Никто не садился к ней за парту. Все ее вещи брали в руки только двумя пальцами и сопровождали все это звуками отвращения, - отметила Ирина.

Девочка из класса постоянно слышала оскорбления, но ничего не могла поделать. А одноклассницы не предпринимали никаких действий, чтобы защитить ее.

- Сейчас я понимаю, что если бы все девочки собрались - мы бы могли дать отпор травле. А так, отбивали ее только те, кто дружил с ней, - говорит амурчанка.

Сейчас, став взрослой, Ирина поняла, что молчаливое наблюдение за буллингом ничуть не лучше участия в оскорблении других.

- Мое бездействие - это то, за что мне очень стыдно. Мне неприятно даже то, что я ни разу не подошла к своей однокласснице и не поддержала ее, пусть даже с помощью простых и понятных слов, - призналась Ирина.

КОМПЕТЕНТНО

Как говорить с ребенком, в случае если он сам устраивает травлю или наблюдает ее со стороны, рассказала клинический психолог Мелания Казанцева.

- Под буллингом в психологии понимается систематическое нападение или попросту агрессивное поведение одного человека по отношению к другому, которое направлено на нанесение физического или психологического вреда, - дала определение специалист.

Как говорит психолог, причин травли у агрессора может быть множество. Среди них: неравенство силы, финансов, власти и социального статуса, внешний вид и особенности поведения, проблемы со здоровьем жертвы и т. д. Обидчиком, по ее мнению, в первую очередь движут его собственные психологические проблемы или травмы.

- Мое мнение состоит в том, что агрессорами дети и подростки становятся не просто так. Иногда у таких детей внутри огромная боль, которую они пытаются таким образом заглушить. И это, конечно же, не оправдание их действиям, но объяснение их поступкам, - рассказала Мелания.

Если ваш ребенок оказался агрессором, то вначале стоит выяснить причину начала травли: обратить внимание на его состояние дома и на учебе, постараться услышать его и его проблемы.

- Также посетите специалиста, который поможет ребенку направить его агрессивную энергию в нужное русло. Он объяснит, как справляться со своими порывами, а главное - поможет проработать ту проблему, которая стала причиной такого поведения, - подытожила специалист.