На некоторые катки в Благовещенске попасть можно будет только с QR-кодом

Стоимость проката остается прежней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Систему действия QR-кодов в Благовещенске распространили и на катки. Как и в других заведениях города, здесь придется показать либо код, либо отрицательный ПЦР-тест вместе с паспортом.

О нововведениях сообщило руководство катка «Юность». Между тем, площадку уже готовят для посетителей. Откроют его в этом году позже – из-за теплой погоды в ноябре.

Стоимость посещения катка остается прежней:

- дети до 7 лет со своими коньками - бесплатно;

- дети старше 7 лет и взрослые со своими коньками – 80 рублей на неограниченное время;

- прокат коньков детям до 7 лет – 50 рублей за час;

- прокат коньков взрослым – 100 рублей за час.

Доказательство прохождения вакцинации потребуется и на катке «Амур», сообщает министерство спорта. На стадионе тоже начали заливать лед – принять любителей коньков и хоккея здесь смогут уже в первой половине декабря.

Каток будет открыт для желающих в среду, пятницу, субботу и воскресенье, в будни с 16.00 до 20.00 и в выходные с 13.00 до 20.00. Стоимость проката прежняя – 100 рублей в час за прокат, столько же - за неограниченное время со своими коньками.