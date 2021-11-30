У благовещенки в Египте пострадал ребенок: мальчику нужна помощь

В Египте Екатерина одна с двумя детьми Фото: предоставлено героиней публикации

Уроженке Благовещенска Екатерине Пановой нужна помощь. В Египте с ее 77-летним сыном произошел несчастный случай. Мальчик поскользнулся на кафельной плитке и рассек руку в локтевом суставе. Несмотря на то, что благодаря неравнодушным землякам удалось оплатить операцию и лечение для Коли, помощь семье все еще необходима.

Екатерина живет в городе Дахаб с двумя детьми. Сюда она приехала в мае этого года как волонтер и работала в русскоговорящей Академии самостоятельности и ответственности.

Несчастный случай произошел 26 ноября. Коля упал на разбитую бутылку. Рана оказалось глубокой, была задета артерия. Подробнее рассказала мама мальчишки:

- Мы были дома. В Египте везде в квартирах кафельная плитка. У Коли в руках была стеклянная бутылка, он шёл по этой плитке и поскользнулся. Бутылка разбилась, а сверху упал Коля. Я когда это увидела, сразу руками зажала рану, чтобы не было кровопотери. После этого мы выбежали на дорогу, поймали машину и нас отвезли в госпиталь. Там ему остановили кровь и перевязали руку. И затем транспортировали в Шарм-эль-Шейх.

Этой же ночью Коле сделали операцию. У него были повреждены нерв, сухожилия и артерия. Операция обошлась в 120 тысяч рублей, которые помогли собрать неравнодушные люди.

Но, несмотря на это, семья еще нуждается в помощи. Екатерина физически не справляется со всем случившимся. В Египте она одна с двумя детьми.

Сейчас женщине нужна помощь в переводе эпикризы с английского на русский язык. Помимо этого она была бы рада, если бы кто-то в Благовещенске проконсультировал ее по местной медицине: именно сейчас решается вопрос о дальнейшей реабилитации маленького Коли.

- Нужно выяснить на основании имеющихся диагнозов, что могут у нас сделать, в Благовещенске. Возможно ли продолжить лечение у нас, в какой клинике, сколько это будет стоить. Одна я не успеваю, у нас сейчас два часа ночи, ребёнок ещё не спал. У него рука болит, его тошнит, - поделилась мама Коли.

Все желающие помочь могут связаться с Екатериной через ее аккаунт в Instagram @ekaterina_panova_vblage.