«Хватились только во время обхода»: пациентка с инсультом упала с балкона больницы в Благовещенске

Надежда Скрипник с внучкой Надей Фото: Личный архив героя публикации

В Благовещенске 84-летняя Надежда Скрипник упала с балкона четвёртого этажа Амурской областной клинической больницы. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказала внучка погибшей женщины, Надежда.

По словам девушке, Надежде Васильевне стало плохо 26 ноября. Из-за невнятной речи родные заподозрили, что у бабушки случился инсульт, и самостоятельно отвезли пожилую женщину в больницу. Там диагноз подтвердился.

- В больнице диагностировали инсульт и положили в реанимацию. В первый день было очень плохо, бабушка не узнавала никого, не говорила. А до этого в свои 84 года она была очень активная, сама себя обслуживала, никакими старческими расстройствами не страдала, – поделилась внучка пациентки.

На следующий день Надежде Васильевне полегчало – семье сообщили, что она снова начала разговаривать. Информацию родные узнавали через знакомых, работающих в областной клинической больнице. Они-то и рассказали близким Надежды Скрипник страшную новость.

- В воскресенье, 28-го числа, именно знакомые сообщили нам о смерти бабушки – с утра нас в палату не пустили. Лишь через полчаса рассказали, что бабушки не стало, - рассказала внучка умершей.

По её информации, ночью Надежда Васильевна беспрепятственно вышла из палаты реанимации и прошла по коридору на балкон четвёртого этажа – пожилую женщину никто не остановил. Оттуда, как говорит девушка, её бабушка и упала на козырёк приёмного покоя:

- Врачи хватились её только в шесть утра, во время обхода. То есть, она там пролежала два часа. Ещё нам рассказали, что некоторые работники слышали стоны и крики, шум, но охранник отказался выходить проверять!

При этом, по словам Надежды-младшей, врачи не рассказывали родным подробностей – всё вышеизложенное семья узнавала по знакомству. Выяснили родственники и версию врачей:

- Бабушка якобы начала буянить или плохо себя почувствовала – они определиться не могут. Медбрат это якобы увидел и побежал звать врачей, а бабушка в это время добежала до балкона. На секундочку, человеку 84 года - она не бегает!

Родные Надежды Васильевны уже получили свидетельство, в котором указаны причины смерти: травматический шок, множественные переломы рёбер, травма грудного отдела аорты, падение из здания или сооружения. Время смерти – 04.00.

Позднее стало известно, что анализ Надежды Васильевны на коронавирус показал положительный результат. По правилам её должны хоронить в закрытом гробу – но семью это не устраивает:

- Врачи забрали бабушку с инсультом, а вернули разбитую, просят похоронить в закрытом гробу из-за ковида. И больше ничего. Я сразу хочу оговориться, нам не нужны никакие компенсации. Мы хотим узнать, почему человек встал и без препятствий ушёл из реанимационной палаты. Никто не заметил. Где были медсёстры, где был персонал?

Сейчас родственники Надежды Скрипник собираются обратиться в прокуратуру. Между тем, там уже начали проверку по информации, публикуемой средствами массовой информации Благовещенска. Заинтересовались ситуацией и в следственном комитете:

- По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили «Комсомольской правде» в ведомстве.

Служебное расследование проведут и в самой больнице – соответствующий приказ подписал главный врач АОКБ.