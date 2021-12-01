Коронавирус в Приамурье, последние новости на 1 декабря 2021: больше 1 700 случаев зарегистрировали за неделю

84,7% заболевших – это взрослые Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На прошлой неделе в Амурской области зарегистрировано 1 711 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости составляет 218,8 на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 7,7%.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, 93,4% от общего числа заболевших приходится на невакцинированных.

Распределение недельной заболеваемости по административным территориям:

- г. Благовещенск – 459 случаев;

- Тамбовский район – 126 случаев;

- г. Райчихинск – 108 случаев;

- г. Свободный – 107 случаев;

- г. Тында – 104 случая;

- Константиновский район – 102 случая;

- г. Зея – 82 случая;

- Магдагачинский район – 72 случая;

- Октябрьский район – 60 случаев;

- г. Белогорск – 58 случаев;

- Серышевский район – 53 случая;

- Сковородинский район – 52 случая;

- Ивановский район – 38 случаев;

- Мазановский район – 34 случая;

- Шимановск – 32 случая;

- Архаринский район – 29 случаев;

- Благовещенский район – 29 случаев;

- Тындинский район – 27 случаев;

- Завитинский район – 24 случая;

- Зейский район – 23 случая;

- Ромненский район – 20 случаев;

- Бурейский район – 19 случаев;

- Свободненский район – 17 случаев;

- Михайловский район – 16 случаев;

- Селемджинский район – 12 случаев;

- Белогорский район – 6 случаев;

- Шимановский район – 2 случая;

ОРВИ зафиксировано у 74,9 % заболевших, пневмония – у 24,8%. Бессимптомно заболевание переносят 0,2%.

84,7% заболевших – это взрослые, из них:

30-49 лет – 31,4%

50-64 года – 24,0%

старше 65 лет – 20,9%

0-17 лет – 15,3%

18-29 лет – 8,5%

Сохраняется нестабильная ситуация среди всех возрастов. Зарегистрирован рост заболеваемости среди детей 15-17 лет – на 38,0%, среди взрослых старше 50-64 года – на 18,5%.

Под медицинским наблюдением находится 9 913 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.