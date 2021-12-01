Коронавирус в Приамурье, последние новости на 1 декабря 2021: больше 1 700 случаев зарегистрировали за неделю

84,7% заболевших – это взрослые
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На прошлой неделе в Амурской области зарегистрировано 1 711 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости составляет 218,8 на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 7,7%.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, 93,4% от общего числа заболевших приходится на невакцинированных.
Распределение недельной заболеваемости по административным территориям:
- г. Благовещенск – 459 случаев;
- Тамбовский район – 126 случаев;
- г. Райчихинск – 108 случаев;
- г. Свободный – 107 случаев;
- г. Тында – 104 случая;
- Константиновский район – 102 случая;
- г. Зея – 82 случая;
- Магдагачинский район – 72 случая;
- Октябрьский район – 60 случаев;
- г. Белогорск – 58 случаев;
- Серышевский район – 53 случая;
- Сковородинский район – 52 случая;
- Ивановский район – 38 случаев;
- Мазановский район – 34 случая;
- Шимановск – 32 случая;
- Архаринский район – 29 случаев;
- Благовещенский район – 29 случаев;
- Тындинский район – 27 случаев;
- Завитинский район – 24 случая;
- Зейский район – 23 случая;
- Ромненский район – 20 случаев;
- Бурейский район – 19 случаев;
- Свободненский район – 17 случаев;
- Михайловский район – 16 случаев;
- Селемджинский район – 12 случаев;
- Белогорский район – 6 случаев;
- Шимановский район – 2 случая;
ОРВИ зафиксировано у 74,9 % заболевших, пневмония – у 24,8%. Бессимптомно заболевание переносят 0,2%.
84,7% заболевших – это взрослые, из них:
30-49 лет – 31,4%
50-64 года – 24,0%
старше 65 лет – 20,9%
0-17 лет – 15,3%
18-29 лет – 8,5%
Сохраняется нестабильная ситуация среди всех возрастов. Зарегистрирован рост заболеваемости среди детей 15-17 лет – на 38,0%, среди взрослых старше 50-64 года – на 18,5%.
Под медицинским наблюдением находится 9 913 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.