В Прогрессе во время купания утонул 10-месячный малыш

Мать детей ушла на работу Фото: Татьяна РЯБОВА

В Прогрессе возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-месячного ребенка. По данным регионального Следственного Комитета, малыш утонул в ванной.

Тело мальчика обнаружили вечером 29 ноября в квартире дома, расположенной по улице Матросова в поселке. Следователи тут же возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным, двое мальчиков 10-месяцев и трех лет находились в квартире под присмотром сожителя их матери, которая ушла на работу. Во время купания мужчина оставил детей в ванне одних, выйдя ненадолго в другую комнату. Когда вернулся, то обнаружил, что младший ребенок захлебнулся.

Следователь осмотрел место происшествия, допросил очевидцев. Совместно с социальными службами составлен акт жилищно-бытовых условий, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.