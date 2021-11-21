К 2024 году «Точки роста» откроются в 220 амурских школах

С начала этого учебного года в школах амурских сел и малых городов области заработали 29 новых «Точек роста». За два с половиной месяца работы центров руководители образовательных организаций уже отмечают некоторые положительные изменения.

В школе села Черновка Свободненского района «Точка роста» принимает детей ежедневно с утра до вечера. Здесь занимаются ученики 3-11 классов, дня них занятия в центре организованы в рамках как учебной, так и внеурочной деятельности, дополнительного образования.

- Конечно, в связи с открытием «Точки роста» говорить об изменениях в качестве образования еще рано, однако, видна положительная динамика в отношении детей к изучаемым предметам, мы отмечаем у ребят повышенный интерес к получению знаний. Конечно, на это повлияло и современное оборудование, которого школьники никогда не видели, и сама непривычная обстановка в аудитории, где учатся дети. Благодаря новому оснащению появилась возможность проводить больше глубинных исследований, это тоже школьникам очень нравится. Например, теперь на уроках химии ученики могут опытным путем узнать щелочной баланс, плотность веществ, а не просто то, что можно определить, опираясь на органы чувств: цвет, запах, - поделилась директор Черновской школы Светлана Носкова.

Обратив внимание на повышенный интерес детей к изучению предметов естественнонаучной направленности, в школе для учеников 5-6 классов ввели занятия допобразования по физике, химии, биологии и экологии. Кроме того, с нового полугодия претерпит изменения урок естествознания для пятиклассников, он будет иметь уклон в химию.

Напомним, к настоящему времени в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Приамурье открыты 97 «Точек роста». С этого года центры обновили формат. Если ранее они были центрами цифрового и гуманитарного профиля, то теперь это центры естественнонаучной и технологической направленностей, куда входят цифровые лаборатории по трем основным предметам: химия, физика, биология.

- Создание таких объектов, как «Точки роста», даст возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания. То есть дети из достаточно небольших сел будут иметь доступ к современным технологиям. В данном направлении мы будем развиваться и дальше. Так, к 2024 году «Точки роста» зайдут в 220 амурских школ, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.