В Амурском аграрном колледже появились новые тракторы благодаря нацпроекту «Образование»

В Амурский аграрный колледж поступил новый транспорт для обучения студентов вождению самоходных машин категории «B». Два современных трактора получили отделения в Благовещенске и Завитинске. Транспорт приобретен за счет средств, направленных колледжу министерством образования и науки области. Общая стоимость машин – 2,6 миллиона рублей.

- В настоящее время данная техника в хозяйствах предприятий не используется. Студентам она необходима для того, чтобы приобрести первичные навыки эксплуатации сельскохозяйственных машин, например, обучиться работе с гидравлическим оборудованием. Далее, используя эти знания, ребята смогут перейти к освоению более сложных тракторов, такие у нас тоже есть, их мы закупили в прошлом году на грант нацпроекта «Образование» в рамках создания современных мастерских, – прокомментировал заместитель директора по учебно-методической работе Дмитрий Коршунов.

На практике «обновку» студенты апробируют уже на следующей неделе в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы». К слову, в этом году Амурский аграрный колледж стал рекордсменом по количеству площадок, на которых будут проходить соревнования WorldSkills Russia. В учреждении конкурсанты будут состязаться по пяти направлениям: «Ветеринария», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сельскохозяйственные биотехнологии» и «Программные решения для бизнеса».

- После чемпионата тракторы начнем использовать в образовательном процессе, – заключил Дмитрий Коршунов.