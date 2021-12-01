Благовещенцев зовут стать Дедами Морозами и Снегурочками

Сейчас организаторы ищут добровольцев, готовых присоединиться к акции Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Инициативные жители Благовещенска решили организовать акцию - поздравить детей с ограниченными возможностями здоровья или оказавшихся в трудной ситуации. Волонтеры планируют приехать к ним в костюмах, поздравить с Новым годом и вручить подарки.

- Мы делали такое в прошлом году. Объединялись добровольцами, без клуба или организации, просто находили друг друга через социальные сети. Обговаривали план, делили обязанности, покупали подарки. В прошлом году посетили семьи в трудном положении. Приезжали в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и снеговика, все бесплатно, - рассказала Ольга, одна из организаторов.

В прошлом году таким образом волонтеры поздравили 127 детей, им дарили игрушки, сладости, книги и канцелярские товары. Несколько десятков презентов отправилось в детский дом в Пояркове, других ребят удалось поздравить лично.

- Теперь мы планируем посетить детишек с особенностями развития, приедем в центр, где они занимаются. Посмотрим, сколько людей соберется, сколько подарков получится собрать. По возможности заедем и в социальные семьи, как в прошлом году, - поделилась планами волонтер.

Сейчас организаторы ищут добровольцев, готовых присоединиться к акции. Они могут собирать подарки или непосредственно выступить в качестве Дедов Морозов и Снегурочек. Желающих просят писать по телефону 8-961-950-68-88 или добавиться в чат WhatsApp, ссылка на него размещена в шапке инстаграм-аккаунта @lelkae.