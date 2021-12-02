Коронавирус в Приамурье, последние новости на 2 декабря 2021: в области начали действие новые ограничения

Теперь на занятия в вузы могут приходить только студенты с QR-кодом или отрицательным ПЦР-тестом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области с 1 декабря начали действовать новые коронавирусные ограничения и требования QR-кодов. Теперь на занятия в вузы могут приходить только студенты с QR-кодом или отрицательным ПЦР-тестом. В некоторых вузах принимают справку о медотводе.

В АмГУ QR-код проверяли в тестовом режиме с 25 ноября. В вузе рассказали, что для избежания скопления людей на входе, все данные о наличии кодов и справок внесли в пропускную систему. Вручную охранники будут проверять QR-коды только в некоторых случаях. Также здесь все лекционные занятия будут проводить дистанционно. QR-код необходимо показать только для посещения лабораторных, практик, консультаций.

В ДальГАУ информацию о вакцинации также внесли в пропускную систему. В БГПУ пропуск будет совершаться по существующей базе СКУТ.

Новые правила будут действовать в языковых школах, автошколах, а также всех спортивных и музыкальных учебных учреждениях.