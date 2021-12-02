От моря до космоса: выставка художницы Анны Максименко открылась в Благовещенске

Выставка художницы открыта в честь ее юбилея Фото: @annamakc_711

На этой неделе, 29 ноября, отметила юбилей Анна Максименко - живописец, член Творческого Союза художников России и президент Амурской областной общественной организации «Ассоциация творческих работников Амурской области». В честь этого в краеведческом музее открылась персональная выставка художницы «5:0 в мою пользу!» (0+).

- Каждая из картин, представленных на выставке, связана с каким-то периодом жизни автора. В них отразились любовь к лошадям, путешествия по Приморскому краю, увлечение космической темой, - рассказывают в Амурском областном краеведческом музее.

Каждая из картин, представленных на выставке, связана с каким-то периодом жизни автора Фото: Амурский областной краеведческий музей

Кроме того, в экспозиции можно увидеть серию «Старинный Благовещенск», написанную для проекта «Город жизни моей». Она изображает старую застройку Благовещенска: театр Роганова, католический костел, торговый дом Кунста и Альберса. Кроме того, на выставке представлены картины, написанные для международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства»: «Сон в красном тереме», «Река дружбы».

- Отдельное место занимают работы, посвященные космосу. Полотна из этого цикла экспонировались в «Подвале-04» областного музея. Одну картину купил космический музей АмГУ, другая была приобретена в подарок внуку Юрия Гагарина, Юрию Кондратчику, - добавили организаторы выставки.

Всего гости музея смогут увидеть более 20 работ Анны Максименко. Выставка открыта до 12 декабря.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

тел. 77-34-14

СПРАВКА «КП»

Анна Юрьевна Максименко родилась в Благовещенске 29 ноября 1971 года. С 1983 по 1987 год училась в Детской художественной школе Благовещенска, затем в педагогическом училище, на художественно-графическом отделении. В 2004 году поступила на факультет изобразительного искусства Хабаровского государственного гуманитарного университета.

В 2010 году стала членом молодежного отделения Союза художников России, в 2013-м - членом Творческого союза художников России. Также с 2013 года является президентом Ассоциации творческих работников Амурской области.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Спектакли с четверга по воскресенье

Когда покажут драму, а когда - комедию?

Амурский областной театр драмы на этой неделе показывает невероятную продуктивность: ходить на постановки амурские зрители смогут четыре дня подряд. Посмотреть можно преимущественно новинки этого года.

Амурский областной театр драмы на этой неделе показывает невероятную продуктивность Фото: amurteatr.ru

В четверг, 2 декабря, в 18.00 покажут «Евгения Онегина» (12+). Среди амурчан спектакль уже успел прославиться необычным взглядом на классическое произведение и роскошными костюмами - для постановки изготовили целых 80 нарядов онегинской эпохи, от цветастых сарафанов до элегантных фраков. Если же вы еще не видели эту постановку, то вот ваш шанс.

В пятницу, 3 декабря, в 18.30 зрителей ждет еще одна постановка, основанная на классике. Речь идет о «Преступлении и наказании» (12+). В инсценировке режиссер Андрей Казаков предлагает новое сценическое прочтение истории - говорят, после спектакля можно иначе взглянуть на героев Достоевского

В субботу, 4 декабря, в 18.00 запланирована комедия «Игроки» (12+). Она поставлена по сюжету одноименного произведения Н. В. Гоголя, однако отличается от него по атмосфере. События спектакля разворачиваются в интерьерах, напоминающих современное казино, а актерам порой приходится карабкаться по металлическим конструкциям.

В воскресенье, 5 декабря, в 18.00 театр приглашает на иронический детектив «Восемь любящих женщин» (16+). Его в Приамурье уже пытались ставить в 1986 году, но постановка не прошла по идеологическим соображениям. Однако к пьесе удалось вернуться, и сейчас амурчане смогут увидеть историю убийства, подозреваемыми в котором оказываются восемь женщин - все как одна харизматичные, яркие, интересные.

Амурский областной театр драмы

ул. Ленина, 146

тел. 33-74-20 (касса)

КСТАТИ

В Амурском областном театре кукол тоже есть на что посмотреть. В субботу и воскресенье в 11.00 здесь покажут «Сказку о храбром ягненке» (0+) для самых маленьких зрителей.

Спектакль по пьесе Нелли Осиповой «Полторы горсти» - это история ягненка, который отправляется в далекое путешествие, чтобы спасти свою маму. В пути малыш встречает разных зверей и попадает в самые неожиданные ситуации. Порой он даже обращается за помощью к зрителям!

«Сказка о храбром ягненке» прекрасно подходит для первого знакомства с волшебным миром театра. Простая и добрая постановка наверняка понравится малышам, а вопросы от актеров не дадут заскучать.

Амурский областной театр кукол

ул. Шевченко, 60/4

тел. 77-26-36 (касса)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мастер-классы для новогоднего настроения

Амурская областная детская библиотека зовет ребят попробовать себя в творчестве и науке

С детьми в эти выходные можно сходить не только в кукольный театр, но и в библиотеку. Там запланированы сразу несколько занятий, которые помогут ребятам открыть в себе творческий или научный потенциал.

В библиотеке запланированы сразу несколько занятий, которые помогут ребятам открыть в себе творческий или научный потенциалФото: instagram.com (amurdetbibl)

Магия света

Мастер-класс «Волшебные люминофоры» (6+) проведет 5 декабря в 10.30 студия «Чудеса химии». Для тех, кто далек от науки, поясняем: люминофоры - это вещества, которые способны преобразовывать поглощаемую энергию в световое излучение. То есть они светятся в темноте.

На занятии продолжительностью 1,5 часа юные химики узнают, как заставить такие вещества светиться, и научатся выделять люминофор из обыкновенного чая. Кроме того, они почувствуют себя настоящими полицейскими, когда будут делать метки на купюрах. Цена мастер-класса составляет 500 рублей (при наличии абонемента - 400 рублей).

Ход конем

Играть в шахматы с нуля научат мальчишек и девчонок в студии «Занимательные шахматы» (6+). В библиотеке 5 декабря организуют две группы: в 12.00 - для юных шахматистов 6-8 лет, в 13.00 - для ребят постарше, от 9 до 13 лет.

Шахматы - серьезная игра, требующая длительной практики. Поэтому, чтобы заниматься, нужно приобрести абонемент на месяц. В него входят четыре занятия, которые обойдутся в 1200 рублей. Также в студии готовы давать индивидуальные уроки.

Снеговик из глины

Брошь и магнит в виде снеговиков смогут изготовить ребята на мастер-классе по работе с полимерной глиной (6+), который состоится 5 декабря в 11.00. Такие очаровательные изделия - прекрасный подарок к Новому году, или же их можно оставить себе - магнитик прикрепить дома на холодильник, а брошкой украсить, например, школьный пиджак.

Приносить с собой что-либо на занятие не нужно: для творчества предоставят все необходимые инструменты и материалы. От ребят потребуется только хорошее настроение и, пожалуй, усидчивость: длиться мастер-класс будет 1,5-2 часа. Цена занятия составит 550 рублей.

Чтобы записаться…

…звоните или пишите на WhatsApp по номеру 8-914-582-42-87. Специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, записать ребят на мастер-класс и рассказать о других мероприятиях, запланированных на выходные.

Амурская областная детская библиотека

ул. Б. Хмельницкого, 1

тел. 8-914-582-42-87