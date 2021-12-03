Коронавирус в Приамурье, последние новости на 3 декабря 2021: пожилым могут поставить прививку дома

Для тех, кто опасается приглашать посторонних домой, организуют подвоз к прививочному Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подать заявку желающим вакцинироваться дома можно по телефонам 122 и 33-33-53. При этом необходимо сообщить свои ФИО, адрес, контактный телефон. Медицинские организации будут формировать список граждан для последующего выезда и вакцинации.

Медики планируют выезжать не только к маломобильным и нетранспортабельным пациентам, а ко всем жителям областного центра старше 60 лет. С каждым заявителем согласуют дату и время приезда прививочной бригады. Пациентам останется только подготовить документы - паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед прививкой врач проведет осмотр, после введения вакцины понаблюдает за состоянием привитого.

Для тех пожилых граждан, кто опасается приглашать посторонних домой, организуют подвоз к прививочному пункту. Его откроют на базе социального центра «Доброта». Там также организуют осмотр и контроль после прививки.

Любые хронические заболевания являются дополнительным показанием для проведения вакцинации. Еще одним показанием является возраст 80 +. В любом случае, прививку нужно делать в стабильном состоянии, когда нет обострения, подобрана схема терапии. И после консультации с лечащим врачом.