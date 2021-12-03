11-летний мальчик погиб при взрыве котла в Свободном

Слева - тот самый котёл, справа - состояние дома после взрыва. Фото: СУ СК РФ по Амурской области

В Свободном погиб 11-летний мальчик – он получил несовместимые с жизнью травмы при взрыве котла в частном доме. За расследование взялись сотрудники следственного отдела по городу Свободному СУ СК РФ по Амурской области.

Трагедия произошла 17 ноября. В этот спокойный день в одном из частных домов по улице Лермонтова прогремел взрыв. Позднее узнали – взорвался тверотопливный котёл, который использовали для отопления дома. В момент взрыва дома находился 11-летний мальчик. Он не пережил взрыва.

Причина случившегося пока устанавливаются. Следователи рассматривают две версии: котёл либо неправильно эксплуатировался, либо был смонтирован с нарушениями (а то и оба варианта вместе).

- Следственным отделом по городу Свободный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - прокомментировали в ведомстве.

Расследование контролирует Свободненская городская прокуратура. По информации пресс-службы этого ведомства, в момент трагедии мальчик находился вместе с бабушкой.

Специалисты прокуратуры также проверят, насколько было соблюдено законодательство о защите прав несовершеннолетний, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Предварительно, семья мальчика была благополучной – на учёте в специализированных органах она точно не состояла.