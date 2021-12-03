2012 vs 2021: как и почему изменились цены на продукты за 9 лет

Мясные ряды на рынке одни из самых раскидистых Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Жители Амурской области в последнее время все чаще говорят о росте цен на продукты. Если раньше они тратили тысячу рублей и выходили из магазина с огромным пакетом, то теперь покупки на ту же сумму можно в руках унести. При этом зарплаты, по мнению амурчан, повышаются не так быстро. Журналист «Комсомолки» решила это проверить - и отправилась на рынок ВДНХ. О ценах на нем мы писали в номере от 10 ноября 2012 года, так что нам было с чем сравнить.

Вам мясо или рыбу?

Мясные ряды на рынке одни из самых раскидистых: тут вам и говядина, и свинина, и телятина, и карбонат - бери, на что глаз упадет! Другое дело, что цены порою кусаются: если говяжьи ребра можно взять по 250 рублей за килограмм, то говяжья шея обойдется во все 600 рублей (столько же, кстати, стоит мякоть телятины). Конечно, в далеком 2012-м дела обстояли иначе: тогда говядину предлагали в среднем по 220 рублей за кило.

Рыбы на рынке тоже предостаточно. Навагу или скумбрию можно взять по 100 рублей за килограмм, горбушу - за 200, кижуча - за 650. Подорожала рыбка примерно вдвое: в голове не укладывается, что когда-то за килограмм той же горбуши можно было отдать всего 95 рублей. Отдельно стоит сказать об икре. Она здесь стоит, как и в среднем по городу, 4500 рублей за килограмм (в 2,5 раза дороже, чем в 2012-м!).

Птичий бизнес

Похожим образом дела обстоят с птицей. Куриные тушки амурчанам предлагают по 450 рублей за килограмм - вроде бы не очень и дорого, но по сравнению с ценами девятилетней давности цена кажется весьма приличной. В прошлом курочку можно было купить по 250 рублей за кило.

Домашние куриные яйца тоже подорожали, но не так значительно. В 2012-м десяток стоил 80 рублей, в 2021-м - 130. Цена выросла меньше, чем в два раза, и для нас это уже неплохой показатель.

Сметана на вес золота

Нельзя назвать дешевой и молочную продукцию. Сметану домашнего производства на рынке предлагают аж по 850 рублей за килограмм! Сколько стоил килограмм девять лет назад - уже и не скажешь, а вот литр той же сметаны тогда обходился в 300 рублей.

В два раза за прошедшие годы подорожал домашний творог: с 200-240 до 450-500 рублей. Молоко повысилось в цене и вовсе втрое. Если в 2012-м литр можно было купить за 40 рублей, то сейчас - извольте выложить все 120. Немногим милосерднее время отнеслось к цене варенца: он теперь стоит в 2,5 раза дороже, чем девять лет назад.

Доходы не поспевают

Как изменилась цена на другие продукты, можно посмотреть в таблице. Но и уже озвученных примеров хватает, чтобы понять - фермерские товары подорожали в среднем в два, а некоторые и в три раза. Конечно, в магазинах аналогичную продукцию порой можно купить дешевле, чем на рынке, но и там цены по сравнению с 2012 годом заметно подросли.

При этом, по данным Росстата, среднедушевой доход амурчан изменился не так уж значительно. Например, во втором квартале 2013 года (данных за 2012-й на сайте Росстата нет), он составлял 21 476 рублей, а во втором квартале 2021-го - 37 358. Разница составляет всего 1,7 раза - заметно меньше, чем в случае с продуктами (а это мы еще рост цен на лекарства и коммуналку не считали!).

Вот и выходит, что накрыть новогодний стол для среднестатистического амурчанина сейчас намного сложнее, чем девять лет назад.

КОМПЕТЕНТНО

Почему снизилась покупательная способность?

За комментарием мы обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Амурской области Борису Белобородову. Он пояснил, при ответе на этот вопрос нужно учитывать два вектора: повышение цен на товары, работы и услуги и изменение размера заработной платы покупателей.

Влияет внешний рынок

- Цена продуктов раскладывается на несколько составляющих. Это, во-первых, затраты на транспортировку. У нас в Амурской области производятся не все продукты, которые потребляются в пищу: например, сахар, масло, крупы и макаронные изделия везут издалека. А транспортные затраты растут, потому что растут цены на энергоносители и электроэнергию.

Кроме того, на внешнем рынке также происходит рост цен. Причем на международном рынке цены на продовольствие растут быстрее, чем в России. Поэтому нашим производителям зачастую выгоднее продавать свою продукцию за границу. Таким образом, продавая часть продукции на внешнем рынке, они уменьшают предложение на внутреннем рынке - соответственно, поднимаются цены. Поэтому, в том числе, в прошлом году дорожали сахар и подсолнечное масло.

Нагрузка на бизнес

- Вторая составляющая - это доходы граждан и то, почему они растут не так быстро, как цены на продовольствие. Население можно разделить на несколько категорий. Так, есть достаточно большое количество пенсионеров, которое к тому же растет. Пенсии у нас не очень высокие, соответственно, рост числа пенсионеров с невысоким доходом снижает общую покупательную способность населения.

Далее, из работающего населения мы можем условно выделить две группы - люди, которые работают в государственных и муниципальных структурах, и те, кто работает у работодателей-предпринимателей. У первой группы зарплаты не очень большие. Что касается второй, то бизнес тоже можно разделить на две группы: крупный и средний, где зарплаты сравнительно большие, и малый и микробизнес.

В Амурской области в государственных, муниципальных и общефедеральных структурах работают около 200 тысяч человек. При этом всего у нас порядка 380 тысяч экономически активных граждан, и оставшиеся 180 тысяч распределяются очень странно: о 50-100 тысячах из них данные о месте работы отсутствуют. Скорее всего, эти люди либо полностью, либо частично получают зарплату неофициально.

Тем не менее, в среднем у крупного бизнеса дела с зарплатами обстоят лучше, чем в государственных и муниципальных структурах. Но если брать малый бизнес, то здесь все очень печально.

Малый бизнес находится на грани выживания, и поэтому выплачивает своим работникам не очень высокую зарплату. Потому что, к сожалению, налоговая нагрузка в последние годы сильно возросла - прежде всего, речь идет об отмене сравнительно необременительного единого налога на вмененный доход, и о росте налога на имущество, используемое в предпринимательской деятельности. Регулярно происходит переоценка кадастровой стоимости этих объектов недвижимости и земли в сторону увеличения.

Неналоговую нагрузку на малый бизнес оказывает плата за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Касающаяся этого реформа началась в первом квартале 2019 года, и с тех пор платежи за ТКО выросли в среднем в три раза, а количество отходов радикально не изменилось.

Когда бизнес испытывает такую нагрузку, он не в состоянии значительно повышать заработную плату.

Пути решения

- Меры можно предпринять на нескольких уровнях. Первый из них - стратегический, здесь нужно обеспечить развитие конкуренции. Когда есть монополии, они завышают цены на свою продукцию. Когда же участников рынка много, то цены, как правило, снижаются. Повлиять на это можно многими способами: это и упрощение лицензирования, и облегчение доступа на рынок, и многое другое.

На региональном уровне, я считаю, необходимо не повышать налоги на имущество. Сейчас, к сожалению, есть такая тенденция: буквально на прошлой неделе Законодательное Собрание приняло решение о повышении ставки налога на имущество организаций с 1,0% до 1,3%. Свободных денег нет ни у кого, так что для выплаты налога предприниматели будут вынуждены поднимать цены на свои товары и услуги. Кроме того, если фискальная нагрузка повышается, бизнес уходит - соответственно, предлагается меньше товаров и услуг, начинают расти цены.

Но у нас есть и положительные моменты. Растет количество самозанятых - эта новая форма предпринимательской деятельности помогает выводить людей из серой зоны, они начинают платить налоги, что позитивно сказывается на экономической ситуации.