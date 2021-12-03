В Благовещенске появится лыжная трасса с видом на Китай

Протяженность круга составит 2,5 километра Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Счастливой новостью для благовещенцев поделился в своем телеграм-канале мэр города Олег Имамеев. На следующей неделе на набережной Амура появится лыжная трасса. В лыжню переоборудуют велодорожку.

- Идея появилась неожиданно. С такой инициативой выступили наши спортсмены и управление по физкультуре, спорту и делам молодежи. Мне она очень понравилась. Еще и классное название трассе придумали: «Пограничная полоса здоровья», - поделился глава амурской столицы.

Вчера, 2 декабря, ребята лопатами начали возводить снежную подушку. Сегодня, 3 декабря, им техникой поможет ГСТК. После того, как основа будет готова, спортсмены привезут «Буран», которым нарежут саму лыжню. Протяженность круга составит 2,5 километра и протянется от переулка Уралова до телевышки. Кататься смогут все желающие, не выезжая в отдаленные районы Благовещенска или за город.