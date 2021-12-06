Коронавирус в Приамурье, последние новости на 6 декабря 2021: пожилые благовещенцы могут сделать прививку дома и на почте

Лица старше 60 лет – группа риска, отмечают специалисты Фото: минздрав Амурской области

По последним данным, в Амурской области полный курс вакцинации от коронавируса завершили 62,1% от плана (вакцинации подлежит 80% населения). Доля вакцинированных среди пожилых людей старше 60 лет - 54,83%. Министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева отмечает, что недостатка вакцины в Приамурье нет:

- В области имеется достаточный запас вакцины против COVID-19, на сегодняшний день 134 231 доза. В ближайшее время ожидаем поступление 3900 доз «ГамКовидВака» и 2475 доз «КовиВака». Всего в регион поступило 544 320 доз вакцины от COVID-19.

Близки к завершению вакцинации 13 территорий: Селемджинский, Завитинский, Ромненский, Шимановский, Тамбовский районы, Благовещенск, Зея, Тында и другие. В «красной зоне» (не достигают среднеобластного показателя) – 26 территорий. Самый низкий охват в Мазановским, Белогорском, Серышевском районах.

- Лица старше 60 лет – это группа риска. Они должны быть привиты в первоочередном порядке и на 100%, - напомнила главам муниципалитетов Светлана Леонтьева. - В Благовещенске мы организовали работу выездных бригад, прививающих пожилых по месту жительства. Вакцину уже получили 25 человек, которых на дому обслуживают соцработники. Еще 123 человека подали заявку для вакцинации на дому на «горячую линию» 122. Также в городе работает специальная линия 33-33-53, туда тоже можно позвонить и оставить заявку. Информация будет передана в поликлиники, медики свяжутся с пациентами и договорятся о дате и времени своего приезда.

Кроме того, для удобства горожан в областном центре намерены открыть еще один мобильный пункт вакцинации – на этот раз в отделении «Почты России» на ул. Пионерской, 27.