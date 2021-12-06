В Благовещенске дети отвертками очищали тротуар от снега

Мальчишки учатся в третьем классе Фото: @love_city28

Девятилетние дети из Благовещенска решили помочь сотрудникам ГСТК очистить тротуары от снега. Для этого мальчишки вооружились отвертками и игрушечными автоматами и вышли на улицы города.

О школьниках рассказал инстаграм-паблик @love_city28 и опубликовали кадры ребят за работой. Судя по ним, у мальчишек неплохо получилось, а жители города назвали их настоящими «тимуровцами».

- Дети проявили смекалку и расчистили тротуар от снега. В качестве вспомогательного материала для расчистки ребята использовали отвёртки и игрушечные автоматы. Респект таким детям и их родителям за воспитание, - говорится в публикации.

Юные благовещенцы привели в порядок участок в районе пересечения Горького и Амурской на Шевченко, о чем рассказала мама одного и ребят.

У ребят даже неплохо получилось Фото: @love_city28

- После ноябрьского снегопада снегоуборочная техника прошла, по всей видимости, просто прошла. Сегодня наткнулась на двоих ребят из этого района, один из которых оказался мой сын, которые с помощью отвёртки и игрушечного автомата пытались очистить тротуар от утоптанного буграми снега. На мой вопрос: «Что вы делаете?», ребята ответили: «Бабушка шла, чуть не упала, дедушка шёл, чуть не упал». Ребята молодцы! Горжусь своим сыном и его друзьями, рассказывает женщина.