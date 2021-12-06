Бывшая глава Сковородино подозревается в хищении более 177 тысяч рублей

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления Фото: Татьяна РЯБОВА

Стало известно, за какое преступление главу Сковородино отстранили от должности. В СУ СК РФ по Амурской области рассказали, что она подозревается по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».

По данным следствия, подозреваемая в 2018 году заключила с индивидуальным предпринимателем договоры по установке освещения на электроопорах по нескольким улицам города. Через несколько дней стороны подписали акты выполненных работ, на основании которых был произведен расчет. Однако на самом деле работы никто не выполнил, а обналиченные индивидуальным предпринимателем более 177 тысяч рублей были переданы подозреваемой.

Преступление выявлено сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями по противодействию коррупции ОМВД России по Сковородинскому району. 30 ноября 2021 года Сковородинским районным судом полномочия подозреваемой, как главы города, досрочно прекращены.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.