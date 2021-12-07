Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
-13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье6 декабря 2021 23:00

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 7 декабря 2021: новогодние утренники пройдут с ограничениями

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 7 декабря 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Приглашать аниматоров также запрещено

Приглашать аниматоров также запрещено

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В амурских школах и детских садах проводить новогодние утренники в этом году разрешили. Но с одним условием: нужно не забывать о соблюдении противоэпидемиологических мер.

Празднование Нового года начнется в школах и детсадах области в 20-х числах декабря. При организации детских мероприятий все рекомендации Роспотребнадзора будут учтены, а противоэпидемиологические ограничения соблюдены.

- В связи с тем, что пандемия все еще продолжает буйствовать на территории нашего региона, запрет на проведение массовых мероприятий по-прежнему не отменен. К ним относятся и общешкольные и общесадовские утренники. Учитывая это, в образовательных организациях предновогодние праздники пройдут в отдельных коллективах – группах, классах – без участия родителей с учетом санитарных требований. Прошу отнестись к этому с пониманием, – прокомментировала зампред регионального правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Кроме того, к проведению мероприятий не рекомендуется привлекать сторонних артистов и аниматоров. Это обусловлено тем, что они могут быть носителями не только нового вируса, но и уже давно известных заболеваний, таких как грипп, ротовирус и другие.

Коронавирус Covid-19ИнтересноеКоронавирус в Амурской области 2020: последние новости