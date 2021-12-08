Коронавирус в Приамурье, последние новости на 8 декабря 2021: порядка 9 тысяч человек вакцинируются за неделю

На днях в Благовещенске открылся еще один пункт вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным, в Амурской области полный курс вакцинации от коронавируса прошло 63,3% населения (план вакцинации 80%). Охват вакцинацией лиц старше 60 лет составляет 55, 59%.

По словам и. о. министра здравоохранения области Оксаны Химиченко, недостатка вакцины в Приамурье нет:

- В области имеется достаточный запас вакцины против COVID-19 четырех видов, на сегодняшний день в общем 131 985 доз. Всего в регион поступило 549 270 доз вакцины от COVID-19. В ближайшее время ждем поставку 3 900 доз «ГамКовидВака».

Близки к завершению вакцинации в Селемджинском, Завитинском, Ромненском, Шимановском районах, п. Прогресс, г. Благовещенске, Зее. Остальные территории пока не достигают среднеобластного показателя. Самый низкий охват в Мазановском, Тындинском, Серышевском районах.

- Очень низкий охват вакцинацией от гриппа беременных в Зейском, Благовещенском, Константиновском районах. По детскому населению 100% охвата вакцинацией не достигнуто в Райчихинске, Прогрессе, Благовещенском районе. Нужно усилить темпы, - отметила и. о. руководителя амурского минздрава.

Планируется усилить работу и по вакцинации пожилых амурчан. Сейчас в поликлиниках Благовещенска формируют списки желающих получить прививку от COVID-19 на дому. А 7 декабря в областном центре открылся десятый по счету мобильный пункт вакцинации. Выездная прививочная бригада развернула работу в отделении Почты России по адресу: ул. Пионерская, 27.