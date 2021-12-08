Все на выставку: куда сходить в Благовещенске?

Амурчан ждут экскурсии и мастер-классы Фото: Культура.РФ

Сколько увлекательного и интересного подготовили для благовещенцев на этой неделе! Самое время окунуться в художественное и поэтическое творчество. Ко всему прочему амурчан ждут экскурсии и мастер-классы. Проведем декабрьские дни с удовольствием!

Художественный мир

А начнем мы наше путешествие по городским культурным мероприятиям с персональной художественной выставки Наталии Саяпиной «Мой синий мир» (0+), которая открылась 8 декабря.

На выставке вы сможете увидеть новые картины художницы -«Разговор», «Летнее настроение» и другие. Часть работ, написанных ранее, еще не были представлены публике. Среди них «Футбол», «Волейбол», «Борцы».

Почему стоит пойти? Основная часть работ написана маслом, например «Бурхановка» и «Вышивальщица». А несколько картин выполнены в технике alla prima («по-сырому», «в один присест») - «Дары Японского моря», «Восточная девушка». В этих акварелях краски мягко растекаются и плавно соединяются, что создает ощущение воздушности. А серия «Спорт» - это напряженный цвет, ритм пятен и линий, фигуры, которые почти не видны.

Наталия Саяпина - участница зональных, международных, городских и областных выставок. Награждена серебряной медалью и грамотой за вклад в развитие искусства в Амурской области. Многие работы художницы хранятся в частных коллекциях России, Австрии, Канады, Японии, Кореи и Китая.

Всего на выставке «Мой синий мир» будет представлено около 30 различных работ. Но это еще не все! Наталия Саяпина проведет серию мастер-классов «Научу любого». Благовещенцы смогут попробовать себя в четырех разных техниках и познакомиться с различными материалами.

Так, все желающие смогут написать портрет сангиной (12 декабря, в 13.00), поработать с акрилом в жанре абстрактной живописи (15 декабря, в 18.30), узнать, что такое художественный «соус» и для чего его используют (19 декабря, в 13.00), а также изобразить новогоднюю картину пастелью (22 декабря, в 18.30).

Выставка торжественно открылась 8 декабря и продлится до 26 декабря в Амурском областном краеведческом музее.

Стоимость участия в мастер-классе - 500 рублей, абонемент на 4 занятия с авторской экскурсией - 1600 рублей. Записаться на мастер-класс, авторскую экскурсию можно по телефонам 77-53-83, 77-34-14.

Крестьяне на Амуре

Ну что же, настало время экскурсий! Как раз сейчас амурчане могут ознакомиться с историей заселения и освоения Приамурья второй половины XIX - начала XX в. Для этого каждый желающий может посетить тематическую экскурсию «Жили-были амурчане» (12+).

Благовещенцам расскажут о переселенческой политике нашей области и познакомят с казаками, которые расселялись вдоль берега Амура и несли службу по охране границы.

На экскурсии вы сможете увидеть фотографии, документы, коллекции предметов крестьянского быта конца XIX - начала XX в. Среди экспонатов представлены сельскохозяйственные орудия труда, материалы о развитии старейшей отрасли экономики Приамурья - золотодобывающей, которая послужила толчком к развитию промышленности, торговли и транспорта.

Отдельные комплексы расскажут посетителям о развитии образования, спорта, культуры и здравоохранения в Амурской области и г. Благовещенске, а также о городском быте благовещенцев.

Экскурсию можно посетить в Амурском областном краеведческом музее им. Г. С. Новикова-Даурского до 28 декабря. Билеты от 200 рублей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

А в выходные благовещенцев ждет уникальное событие: мероприятие «Рисуем стихи с поэтессой Юлией Янушевской» (0+).

Юные жители Благовещенска смогут послушать добрые детские стихи амурской поэтессы Юлии Янушевской и нарисовать тематический рисунок. В преддверии Нового года и стихи будут соответствующие: про добро, про праздничное чудо, про сказку. А те, кто еще не определился со стихотворением для Деда Мороза, сможет сделать это на мероприятии.

Мероприятие можно посетить в Выставочном зале 12 декабря в 12:00, стоимость билета 200 рублей.

Юные волшебники

А еще детям предлагают развлечься на предстоящих мастер-классах. Так, студия «Чудеса химии» приглашает юных экспериментаторов на занятие «Растворы» (6+).

На этом мастер-классе маленькие амурчане узнают, что растворы бывают газообразными, жидкими и твердыми. А в ходе экспериментов они разберутся, какие же жидкости все-таки можно смешивать. Помимо этого юные ученые запустят вулкан, меняющий цвет, сделают лавовую лампу. А также смастерят новогоднюю поделку из твердого раствора, которую потом заберут домой.

Занятие пройдет в Амурской областной детской библиотеке 12 декабря в 10:30. Цена: 500 руб. Справки и запись по телефону +7-914-582-42-87.

В библиотеке напоминают, что необходимо соблюдать все требования Роспотребнадзора: температурный контроль, обработка рук, наличие маски.

Варвара и снеговик

Не только же детям творить и учиться новому! Родители тоже могут присоединиться. И как раз в эти выходные пройдут мастер-классы по созданию лоскутной куклы (6+).

Первая кукла - на счастливую, сытую, здоровую женскую долю. Поделка называется «Варвара». Организаторы обещают множество интересной информации о культуре, русских обычаях, традициях и устройстве быта!

А вторая - символ зимних детских игр, «Снеговик-лыжник».

Мастер-класс проведет народный мастер Амурской области Оксана Головачева. Для творчества всем желающим предоставят необходимые материалы. Дети младше 6 лет могут посетить занятие вместе с родителями.

Занятие пройдет в Амурской областной детской библиотеке 11 и 12 декабря. Стоимость - 300 рублей. Справки и запись по тел.: +7 914 582-42-87.

Роспись по дереву

И еще один мастер-класс «Изящная малость. Роспись по дереву» (12+). Это занятие подойдет всем, кто мечтает познакомиться с азами росписи деревянных поверхностей.

На мастер-классе благовещенцам расскажут о типах росписи, среди них гжель и городецкая роспись, мезенская, петриковская, жостовская роспись и хохлома. А также гости музея узнают, как готовить поверхность для росписи, как переносить рисунок, как расписывать красками различные деревянные поверхности, как достичь различных эффектов и как закреплять рисунок с помощью лаков.

Самое главное, что все участники мастер-класса смогут расписать свою чайную ложечку, блюдце, часы одним из предложенных вариантов, либо придумать что-либо свое, оригинальное и неповторимое!

Это мероприятие будет проходить в музейно-выставочном центре «Дом И. А. Котельникова» до 17 декабря. Билеты от 300 рублей.