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Здоровье8 декабря 2021 23:00

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 9 декабря 2021: войти в ТЦ можно и с медотводом

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 9 декабря 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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За период пандемии заболели больше 48 тысяч амурчан Фото: Правительство Амурской области

За период пандемии заболели больше 48 тысяч амурчан Фото: Правительство Амурской области

В систему QR-кодов в Амурской области решили внести изменения. Теперь при входе в кафе или торговый центр можно показать справку о медотводе от прививки.

Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства. Изменения были внесены в январское распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности» и действуют с 7 декабря.

Теперь все ограничения на посещения общественных мест перестают действовать на тех, кто имеет медотвод от вакцинации. На входе они смогут предъявить справку, но только если она будет официально выдана и оформлена по правилам минздрава.

Тем временем, с 1 декабря в Приамурье от коронавируса н умерло 18 человек. При этом, в последнюю неделю ноября количество смертей было примерно таким же – 17.

Число летальных исходов продолжает расти. За месяц в Амурской области скончались 56 человек. Выздоровело около 2 600 амурчан. Заболели за этот период 6 852 жителя региона.

С начала пандемии в Амурской области выявлено более 48 тысяч заражений коронавирусом. больше 37 тысяч смогли побороть болезнь, 552 амурчанина скончались.

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