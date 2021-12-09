«Деду Морозу понравится»: как подготовить ребенка к утреннику на Новый год?

Важно не паниковать Фото: Мария ЛЕНЦ

Для многих родителей череда новогодних утренников - довольно непростой период. Помимо поиска костюма и заучивания стихов перед мамами и папами встает вопрос, как подготовить ребенка к выступлениям. Ведь при выходе на сцену или при общении с Дедом Морозом юного артиста может одолевать волнение. Амурские психологи рассказали, как поддержать ребенка в стрессовой ситуации.

Важно не ругать

Клинический психолог Мелания Казанцева уверена, что спокойный и взвешенный подход к общению со своими детьми - это залог удачного выступления.

- В данной ситуации родителю важно понять, что выступление на публике - это стрессовая ситуация для детей. Поэтому, если ребенок активно сопротивляется выходу на сцену, не стоит создавать ему лишние поводы для волнения. Родственники должны постараться услышать малыша и не заставлять его делать то, что ему не нравится, - уверена специалист.

Если же ребенок сам изъявил желание рассказать стихотворение или выступить, родителям следует активно поддерживать свое чадо, помогать ему и хвалить за успехи.

- Тренируйтесь с ним дома, перед семьей, друзьями и так далее. Уделите время тому, чтобы ребенок привык к публике. И даже если попытка будет неудачной, ни в коем случае не вините и не ругайте ребенка, - отмечает Мелания Казанцева.

Если же волнение захлестнуло маленького выступающего на самом мероприятии, психолог советует не кричать на него, а разобраться в ситуации.

- Детей в таком случае категорически нельзя ругать и критиковать. Таким способом вы добьетесь только того, что в дальнейшем у вашего малыша будет еще более сильный страх перед публикой. Если ваши сын или дочка начали волноваться, стоит поговорить с ними о том, что их тревожит. Дать выход негативным эмоциям. Детям можно немного подвигаться, потанцевать, чтобы снять напряжение. А родителям стоит объяснить им смысл выступления. Малыш это делает не ради оценки, а чтобы порадовать себя и публику своими талантами, - подытожила психолог.

Спокойствие! Только спокойствие!

Другой эксперт, психолог Татьяна Григорьева, считает, что подготовку к утреннику родителям стоит начать с себя.

- Самим родителям тоже не стоит волноваться. Они должны стараться сохранять спокойствие, потому что наше волнение передается и детям, которые отслеживают поведение старших. Учить стихи или роль для утренника с ребенком нужно так же, как и выполнять все повседневные дела. И заверить ребенка, если речь идет о стихотворении для Деда Мороза, что дедушке стихи обязательно понравятся, - советует Татьяна.

Если же выступление требует каких-то корректировок, сообщать об этом малышу нужно мягко, через позитивные тезисы.

- Вместо слов «Дедушка Мороз не услышит» лучше использовать выражение: «А вот если ты расскажешь стих громче, то это ему больше понравится. Он услышит и поймет тебя». То есть создавать позитивный настрой. Мотивация ребенка должна быть на положительный исход, а не на отрицательный. Кроме того, не нужно акцентировать, что ребенок что-то до сих пор не выучил, - отметила специалист.

Перед премьерой

Накануне важного дня стоит лечь пораньше, чтобы хорошо выспаться и идти на мероприятие с хорошим настроением и со спокойствием на душе.

Если ребенок совсем маленький, эксперт рекомендует не отходить от него слишком далеко и поддерживать улыбкой.

- В конце выступления маленького артиста необходимо похвалить за его труд и выступление, отметив удачные моменты. Если ребенок старше четырех лет, его можно расспросить, что понравилось или не понравилось в номере. Родитель должен понимать и транслировать мысль о том, что это не эпохальное событие в жизни, а просто приятный момент, и разделить его со своим чадом, - считает психолог.

Если ребенок все-таки разволновался, эксперт советует выдержать эмоции и ни в коем случае не подключаться к ним. Дети ищут во взрослых опору и поддержку, поэтому не стоит поддаваться волнению.

Главное - без паники

Таким образом, одним из главных моментов в подготовке к утреннику становится самодисциплина родителей. Они не должны «наводить суету» и своим поведением вызывать панику у ребенка. А в случае непредвиденных ситуаций маме и папе важно суметь собраться и поддержать малыша, настроив его на позитив. Ведь любящие близкие прежде всего хотят, чтобы выступление принесло ребенку положительные эмоции.