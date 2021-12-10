Коронавирус в Приамурье, последние новости на 10 декабря: большинство заболевших не делали прививку

Темп прироста за последние сутки составил 0,5 % Фото: Андрей АБРАМОВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 264 амурчан. По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди заболевших не привиты 195 человек. Темп прироста за последние сутки составил 0,5 %.

У 212 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (80%), у 49 – в виде пневмонии (19%), у 3- бессимптомно (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 48 867 случаев, показатель заболеваемости составляет 6 250,21 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 486 663 человек, в том числе за последние сутки – 3 646.

Специалисты настоятельно рекомендуют выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.

7 шагов по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):

1. Воздержитесь от посещения общественных мест;

2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор), меняя ее каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка)

5 правил при подозрении на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019):

1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.

2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.