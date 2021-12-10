Четвероклассник из Тынды дарил детям подарки за новогодние стихи

Глеб любит помогать по хозяйству и занимается карате Фото: администрация Тынды

Веру в чудо и сказку подарил жителям Тынды местный четвероклассник Глеб. Мальчик загадывал на площади малышам новогодние загадки и просил прочитать стихи или спеть песню. За это ребята получали небольшие подарки.

О юном дедушке Морозе рассказали в пресс-службе городской администрации. Там отметили, что мероприятие не было спланированным – это было решение самого Глеба. Он сам захотел сделать окружающим приятно.

По словам родителей, мальчик живет в обычной семье. Его мама – продавец, а папа – слесарь. Сам Глеб любит помогать по хозяйству и занимается карате.

- Он всегда общается с мамами с колясками, – рассказала мама школьника Дина, – Но они порой не понимают его желания помочь, он даже расстраивается.

На прошлой неделе Глеб вышел на площадь 25-летия БАМа. Там он и развлекал малышей – загадывал новогодние загадки, просил спеть песенку или рассказать стишок. А потом дарил маленькие подарки. Благодаря этому у всех поднималось настроение и создавалось впечатление наступающего новогоднего волшебства.

- Идем домой, а сын говорит: «Какой добрый мальчик»,– вспомнила мама одного из детей. – А я подумала: какая счастливая у него мама, воспитала такого доброго и отзывчивого сына. Этот мальчик показал моему сыну, что такое доброта, и подарил предновогоднее настроение.

Оценила поступок и мэр города, написав в Instagram: «Красавчик».

Также стало известно, что вдохновленные доброй историей тындинцы решили отблагодарить Глеба. Правда, пока неизвестно, как.