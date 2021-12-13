Коронавирус в Приамурье, последние новости на 13 декабря 2021: в инфекционных госпиталях создан резерв кислорода

Свободный коечный фонд составляет 18,21% Фото: минздрав Амурской области

И. о. министра здравоохранения области Оксана Химиченко на заседании оперативного штаба по коронавирусу рассказала, что в Приамурье сохраняются высокие темпы экспресс-тестирования. В среднем, ежедневно в медицинских организациях, подведомственных минздраву области, обследуют 1 760 человек.

- 15% всех проведённых исследований способом экспресс-тестирования показали положительные результаты на ковид, - отметила Химиченко. – Сейчас в наличии в медицинских организациях области 31 837 тест-систем.

На территории области продолжают функционировать 9 инфекционных и 6 провизорных госпиталей общей численностью 2 350 коек. Свободный коечный фонд составляет 18,21%.

На лечении в медицинских организациях находятся 8 043 пациента с СOVID-19 и пневмониями, в том числе на стационарном лечении 1639 пациентов (20,4%), на амбулаторном лечении 6404 пациента (79,6%).

Из них дети – 1 178 человек. На амбулаторном лечении 1137 маленьких пациентов. На стационарном лечении 41 пациент. На кислородной поддержке 1 ребенок.

На аппарате ИВЛ находятся 16 пациентов (детей, беременных и послеродовых женщин нет), в реанимации - 49 человек.

Кислород в инфекционных госпиталях имеется, поставки осуществляются регулярно, резерв создан. Средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами медицинские организации обеспечены в месячной потребности.