Амурчане отказываются от детей, чтобы они бесплатно получили квартиру

Из-за этого настоящие сироты не могут получить жилье Фото: Мария ЛЕНЦ

В Приамурье стали выявлять случаи фиктивного сиротства. Как рассказал в прямом эфире губернатор региона Василий Орлов, родители

родители отказываются от своих детей, чтобы те, став сиротами, смогли претендовать на бесплатное жилье от государства. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители и органы опеки.

- У нас есть проблема с определением детей детьми-сиротами. Эта проблема сегодня изучается правоохранительными органами, органами опеки. К сожалению, констатируем, что существуют случаи, пока о масштабах я не говорю, но существуют случаи, когда родители специально отказываются от детей и дети остаются проживать в семьях с бабушками, с дедушками только для того, чтобы поставить этих детей в очередь на улучшение жилья, - объяснил Василий Орлов.

Из-за подобных схем настоящие сироты могут не получить жилье или стоят в очереди гораздо дольше, чем могли бы.

- В чем здесь проблема? В том, что дети, которые нуждаются в первоочередном порядке в этом жилье - те, кому действительно не на кого опереться, у кого нет родителей, - они, соответственно не могут решить проблему. Очередь двигается меньше, чем хотелось бы. Поэтому эту тему очень внимательно посмотрим, и, я надеюсь, с помощью правоохранителей наведем порядок, - добавил губернатор.

По информации Василия Орлова, в 2021 году жилье получили 382 жителя региона из категории детей-сирот. В 2022 году на бюджетные деньги планируется приобрести жильё для ещё 457 человек.