Коронавирус в Приамурье, последние новости на 14 декабря 2021: 92,4% зараженных не вакцинированы

80,1 % болеют в форме ОРВИ
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Амурчане продолжают болеть коронавирусом. Так, за прошлую неделю болезнь подтвердилась у 1 842 человек. По данным амурского управления Роспотребнадзора, 92,4% не вакцинированы, 80,1 % болеют в форме ОРВИ, 19,7% - в форме пневмонии, 0,2% - в бессимптомной форме. Помимо этого, 78,3% заболевших – это взрослое население, из них:
29,6%- 30-49 лет
21,7% - 0-17 лет
20,8% - 50-64 года
19,2% - старше 65 лет
8,6% - 18-29 лет
Также 8 675 контактных находится под наблюдением врачей.
Где болеет больше всего?
- г. Благовещенск – 553 случая;
- Тамбовский район – 146 случаев;
- г. Свободный – 127 случаев;
- Константиновский район – 113 случаев;
- г. Зея – 110 случаев;
- г. Тында – 89 случаев;
- Магдагачинский район – 66 случаев;
- г. Райчихинск – 65 случаев;
- Ивановский район – 63 случая;
- г. Белогорск – 62 случая;
- Сковородинский район – 57 случаев;
- Зейский, Михайловский районы – 51 случай;
- г. Шимановск – 38 случаев;
- Октябрьский район – 36 случаев;
- Благовещенский район – 34 случая;
- Тындинский район – 29 случаев;
- Завитинский район – 27 случаев;
- Свободненский, Серышевский районы – 26 случаев;
- Ромненский район – 17 случаев;
- Мазановский район – 15 случаев;
- Архаринский район – 12 случаев;
- Белогорский, Бурейский районы – 8 случаев;
- Селемджинский район – 7 случаев;
- Шимановский район – 6 случаев.