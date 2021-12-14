Коронавирус в Приамурье, последние новости на 14 декабря 2021: 92,4% зараженных не вакцинированы

80,1 % болеют в форме ОРВИ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Амурчане продолжают болеть коронавирусом. Так, за прошлую неделю болезнь подтвердилась у 1 842 человек. По данным амурского управления Роспотребнадзора, 92,4% не вакцинированы, 80,1 % болеют в форме ОРВИ, 19,7% - в форме пневмонии, 0,2% - в бессимптомной форме. Помимо этого, 78,3% заболевших – это взрослое население, из них:

29,6%- 30-49 лет

21,7% - 0-17 лет

20,8% - 50-64 года

19,2% - старше 65 лет

8,6% - 18-29 лет

Также 8 675 контактных находится под наблюдением врачей.

Где болеет больше всего?

- г. Благовещенск – 553 случая;

- Тамбовский район – 146 случаев;

- г. Свободный – 127 случаев;

- Константиновский район – 113 случаев;

- г. Зея – 110 случаев;

- г. Тында – 89 случаев;

- Магдагачинский район – 66 случаев;

- г. Райчихинск – 65 случаев;

- Ивановский район – 63 случая;

- г. Белогорск – 62 случая;

- Сковородинский район – 57 случаев;

- Зейский, Михайловский районы – 51 случай;

- г. Шимановск – 38 случаев;

- Октябрьский район – 36 случаев;

- Благовещенский район – 34 случая;

- Тындинский район – 29 случаев;

- Завитинский район – 27 случаев;

- Свободненский, Серышевский районы – 26 случаев;

- Ромненский район – 17 случаев;

- Мазановский район – 15 случаев;

- Архаринский район – 12 случаев;

- Белогорский, Бурейский районы – 8 случаев;

- Селемджинский район – 7 случаев;

- Шимановский район – 6 случаев.