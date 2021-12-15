Коронавирус в Приамурье, последние новости на 15 декабря 2021: систему действия QR-кодов расширили

Систему расширили в некоторых городах Фото: Иван МАКЕЕВ

Заведениям общественного питания в Амурской области разрешили работать до часу ночи. В остальное время обслуживание должно производиться только навынос. Раньше на работу вводился запрет – посетителей принимали только до 23.00.

Нововведения опубликованы в постановлении губернатора Амурской области Василия Орлова. Действуют они с 15 декабря.

Не отменяется и система действия QR-кодов. Посетители должны предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса, QR-код переболевшего или отрицательный ПЦР-тест (который действует 48 часов) на входе. К слову, согласно недавним изменениям, QR-код может заменить справка о противопоказаниях к вакцинации.

Кроме того, эта система распространена и на новые другие ТЦ региона. Речь идет о Белогорске (ТЦ «Москва» и «Премьер»), Зее (ТЦ «Сити» и «Феникс»), Свободном (ТЦ «Планета, «Мидина», «Диана»). В Тынде пропускная система появится в ТЦ «Столичный», «Арбат», «КБО, «Эффект», «Русь», «Апельсин». В Шимановске – в ТЦ «Березка», «Ярмарка товаров», «Семейный».