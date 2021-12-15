В Шимановске в пожаре погибли четыре человека, двое из них – дети

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего Фото: МЧС Амурской области

Страшная трагедия произошла в Шимановске. Сегодня, 15 декабря, при тушении пожара в частном деревянном доме по улице Калинина были обнаружены тела четырех человек. При этом двое из них – дети. Погибли годовалый мальчик и 11-летняя девочка. По факту гибели людей следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Сейчас следственно-оперативной группой совместно вместе сотрудниками Госпожнадзора осматривается место происшествия. Специалисты устанавливают причины и очаг возгорания. Назначены судебные пожарно-техническая и другие экспертизы.

Для оказания помощи в расследовании уголовного дела в Шимановск выехала группа следователей-криминалистов областного следственного управления с необходимой криминалистической техникой.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.