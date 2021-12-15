В библиотеку, музей и театр: где провести выходные?

Некоторые мероприятия напрямую связаны с наступлением Нового года Фото: Амурский областной краеведческий музей

В Благовещенске с 15 декабря откроется много увлекательных выставочных мероприятий на базе Амурской областной научной библиотеки имени Н. Муравьева-Амурского. Некоторые из них напрямую связаны с наступлением Нового года. Другие же приурочены к важным памятным датам и дням.

Так, в 10.00 для благовещенцев станет доступна книжная выставка «Дед Мороз и все-все-все» (12+), посвященная главному зимнему празднику. Для ее посещения жителям города нужно будет пройти в отдел обслуживания. Именно там выставка будет радовать амурчан до 4 января.

В этот же день амурчане смогут посетить еще одно мероприятие в библиотеке. Там открывается книжно-иллюстративная выставка ко Дню образования Амурской области (12+). Она будет работать в отделе краеведения и редких книг с 15 по 23 декабря.

Следующие два события пройдут только через три дня. Так, 18 декабря, в субботу, для всех интересующихся станет доступна книжная экспозиция «Основной закон государства» (12+), посвященная дню Конституции РФ. Посетить ее можно будет до 23 декабря.

Следом откроется выставка «Традиции и инновации» (12+), приуроченная к 10-летию Амурского регионального центра Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

Другая книжно-иллюстративная экспозиция под названием «Новогоднее настроение» (12+) откроет свои двери для амурчан 20 декабря.

Оценить ее можно будет в Центре библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих, который расположен по адресу: переулок Южный, 2.

- Новый год - яркий, загадочный, неповторимый, шумный, удивительный праздник. Праздник сказочных чудес и волшебства, с подарками, сюрпризами и исполнениями желаний. Сделать этот семейный праздник особенно уютным, веселым и нарядным предлагает Центр библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих, - гласит анонс.

Организаторы обещают, что на книжной выставке «Новогоднее настроение» (12+) будут представлены самые чудесные и удивительные истории о Новом годе и Рождестве. Помимо этого амурчане смогут ознакомиться со стихотворениями и сказками, а также получить новогодние пожелания, советы по оформлению интерьера и рецепты для праздничного стола.

Любителей классики порадуют повесть Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки», написанная в 1830-1832 годах, и рассказ «Чудесный доктор» русского писателя А. И. Куприна.

Другой раздел экспозиции будет посвящен хозяину наступающего 2022 года - тигру. Здесь читатели смогут полистать роман В. Арсеньева «Дерсу Узала» об экспедиции писателя на Дальний Восток. В книге описано множество интересных фактов об уссурийском тигре: его повадках, способе охоты и др.

- Маленьких читателей привлечет добрая, веселая и любимая несколькими поколениями детей сказка о дружбе медвежонка, тигренка и кролика «Винни-Пух и все-все-все» А. Милна, - сообщают создатели выставки.

Она будет работать с 20 декабря по 15 января.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

15 декабря также пройдет первая необычная вечерняя экскурсия «Шагни в тайну» (12+). Гости Амурского областного краеведческого музея им. Г. С. Новикова-Даурского смогут на время перенестись в прошлое и познакомиться с тайнами музейных комнат под покровом темноты.

- Непроницаемая темнота - и только луч фонаря, ведущий за собой… Вы сможете почувствовать себя настоящими палеонтологами, исследователями, познакомитесь с неизвестными фактами и удивительными историями, услышите мистические легенды, окажетесь в древнем жилище племени мохэ, крестьянской избе, купеческом доме… Вас ждут удивительные знакомства и неожиданные встречи, - обещают организаторы экскурсии.

Попасть в мир ночного музея можно будет с 19.00. Главное - не забыть заранее купить билет!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Любителям более динамичных и классических мероприятий прямая дорога в театр. На следующей неделе амурских театралов порадуют сразу три ярких спектакля.

16 декабря в 18.00 амурчане смогут попасть на детский спектакль для взрослых - «Луноход» (12+). Его премьера состоялась совсем недавно, а именно 26 ноября 2021 года.

Постановка обещает своим зрителям путешествие на космическом корабле по просторам космоса. Целью этого приключения будет исследование темной стороны Луны.

История о двух космонавтах - Пыке и Мыке - поставит перед амурчанами немало сложных философских и этических вопросов. Спектакль, созданный по пьесе драматурга Евгения Ионова, поможет жителям Благовещенска увидеть себя в новых образах, а детскую аудиторию окунет в яркую историю о дружбе и непростом выборе.

В субботу, 18 декабря, в театре отыграют уже другой, более взрослый проект. На сцене появятся «Восемь любящих женщин» (16+) - иронический детектив в двух действиях. Начало спектакля в 18.00.

Сюжет пьесы базируется на классических приемах детективного жанра. Местом действия служит загородная вилла, а сами события происходят под Рождество, когда кто-то из гостей убивает хозяина дома.

Его тело обнаруживают с ножом в спине, и под подозрение попадает каждая из присутствующих. Это жена, дочь, падчерица, теща, свояченица, служанка, горничная и родная сестра жертвы. Начинается расследование. По ходу выясняется, что абсолютно каждая обитательница дома имеет свои мотивы и скелеты в шкафу. А разгадка убийства может пошатнуть репутацию всей семьи.

17 и 19 декабря на сцене Амурского театра драмы развернется более классическая для новогоднего периода постановка. В эти дни там будут играть «Ночь перед Рождеством» (12+).

Мистический дивертисмент в двух действиях будет доступен зрителям по Пушкинской карте, а сеансы пройдут в 18.30 и 18.00.

Уже классический спектакль «Ночь перед Рождеством» (12+) сыгран на сцене театра драмы более ста раз. Он один из самых зрелищных в репертуаре местной труппы.

- Яркий, веселый, музыкальный, поднимающий настроение дивертисмент никого не оставляет равнодушным! - гласит его афиша.

Сюжет спектакля не отступает от канвы произведения Николая Гоголя. С неба пропадает месяц, нечисть бушует, молодые люди ходят колядовать. А к достопочтенной Солохе уже стучится очередной важный гость. Ночь перед Рождеством оборачивается для главного героя Вакулы полетом за черевичками на черте, а прекрасная Оксана далеко не сразу понимает, что испытывает к нему чувства. В итоге зло наказывается, а главные персонажи обретают счастье друг с другом.