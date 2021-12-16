Коронавирус в Приамурье, последние новости на 16 декабря 2021: полный курс вакцинации прошли 66% жителей региона

Недостатка вакцины в регионе нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приамурье полный курс прошло 66% населения (план вакцинации 80%). Охват лиц старше 60 лет составляет 56,8%.

По словам и. о. министра здравоохранения области Оксаны Химиченко, недостатка вакцины в Приамурье нет.

- В области имеется достаточный запас вакцины против COVID-19 четырех видов, на сегодняшний день в общем 129 861 доза. Всего в регион поступило 563 370 доз вакцины от COVID-19. В ближайшие дни поставок не ждем. Вакцина от гриппа тоже есть в наличии - 19 715 доз для взрослых, 174 дозы для детей, - отметила Оксана Химиченко.

Близки к завершению вакцинации в Селемджинском, Завитинском, Ромненском, Шимановском районах, г. Благовещенске, Зее, Тынде. Остальные территории пока не достигают среднеобластного показателя. Самый низкий охват законченной вакцинацией в Белогорском, Серышевском, Мазановском районах.

- В Мазановском районе и самые низкие темпы вакцинации от гриппа пожилых граждан старше 60 лет. Охват всего 29,6 %. В этом же районе очень низкий охват вакцинацией от гриппа детей. В возрастно группе до 3 лет привито всего 57,5% от плана. Мы провели серьезную беседу с главврачом Мазановской больницы и будем ежедневно контролировать исполнение им плана по вакцинации от гриппа населения района, - прокомментировала Оксана Химиченко.