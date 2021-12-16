Спасти хозяина тайги: как защитить амурского тигра?

Амурчане могут поддержать защиту тигров пожертвованием в специальные благотворительные фонды или поездкой на экскурсию Фото: Центр "Амурский тигр"

Амурский тигр - важный представитель экосистемы Дальнего Востока, который помогает в ее регуляции и оздоровлении. Однако сейчас жизнь большой кошки в дикой природе находится в опасности. За последний век количество этих хищников сократилось до опасного минимума, а три из девяти подвидов полностью вымерли. О том, как помочь тигру избежать угрозы исчезновения - в материале «КП».

Три главных угрозы

Прежде чем затрагивать вопрос спасения тигров, важно понять, что им угрожает. Эксперты из некоммерческой организации «Центр «Амурский тигр» отмечают сразу несколько проблем.

- Сейчас над видом нависли три классические угрозы. Это браконьерство, сокращение кормовой базы и деградация мест обитания. Однако это не значит, что мы не сталкиваемся с новыми вызовами в процессе решения старых, - отметили в НКО.

Специалисты объяснили, что даже знакомое обывателю браконьерство имеет разные формы и мотивы. Ведь, помимо убийства ради продажи шкур и органов, существуют и другие причины уничтожения кошачьих. Одной из них является протест или месть местных жителей.

- Если человек решил отомстить тигру за утерянную корову или лошадь, он может убить животное. И это странно, ведь в ареале хищника действует программа страхования от нанесенного им ущерба. То есть житель может получить компенсацию за потерянный скот. Другая проблема возникает, если охотник решает, что тигр - это угроза копытным. Он думает, что в лесу после появления большой кошки не останется дичи, и берется за ружье. Это очень неправильно. Подобное мнение формируется у людей из-за нехватки информации и знаний об охотничьих повадках тигра, - рассказали в организации.

Еще один вид браконьерства - убийство тигра из хулиганских побуждений. В этом случае человек стреляет в большую кошку без какой-либо цели, только для удовлетворения своих амбиций - например, увидев хищника из окна автомобиля.

Самый главный вклад в сохранение тигра - это разумное отношение к месту обитания хозяина леса Фото: Центр "Амурский тигр"

Все это соседствует с классическим браконьерством, которое составляет около половины всех случаев. Занимаются подобным как одиночки, так и целые группы преступников. Их цель - добыча шкур и органов на продажу. В случае обнаружения подобного охотникам и жителям региона советуют обращаться к сотрудникам правоохранительных органов.

Другим важным фактором в сохранении популяции является ее кормовая база. По словам представителей управления по охране животного мира Амурской области, в регионе достаточно копытных для обеспечения пропитанием всех проживающих на его территории тигров. В настоящее время это три самки и три самца. Но их малое количество не означает, что проблема с сокращением кормовой базы хищника отсутствует.

Сейчас на нее влияет африканская чума свиней. Болезнь бушует не только в населенных пунктах, но и сокращает поголовье диких кабанов. А именно они являются основной составляющей рациона хозяина тайги. На Дальнем Востоке популяция диких кабанов сократилась почти в два раза.

- Последняя причина - это деградация местности. Сюда относятся: незаконные рубки леса, рукотворные пожары, недобропорядочное поведение отдельных коммерческих компаний при выполнении крупных экономических проектов в местах обитания редких краснокнижных животных и растений, - сообщают в центре.

По словам специалистов, мнение экологов и местных жителей при таких проектах часто игнорируют, а оценка воздействия на окружающую среду проводится формально.

При этом местные охотоведы уверены, что еще одной опасностью для тигра является он сам и его методы охоты.

Бывает так, что зверь совершенно здоров, но во время погони за копытным кошка не справляется с управлением своим телом и врезается в дерево. Как итог - вывих или перелом лапы. Если его не спасут, тигр будет медленно умирать от голода или холода.

Что уже делается?

Чтобы узнать о текущих мерах поддержки тигра в Приамурье, журналист «КП» побывал на пресс-конференции управления по охране животного мира. Она была посвящена готовящемуся мониторингу тигров и ареалов их обитания. Данный проект уже давно реализуется в Хабаровском крае и Приморье, но теперь к нему присоединятся и амурские специалисты.

С декабря 2021 по февраль 2022 года будет проводиться отслеживание количества тигров и путей их миграции. Таким образом, работники ведомства получат более точную картину жизни своих подопечных.

В данный момент все особи в Амурской области - переселенцы. Их привозят из других регионов после содержания в специальных реабилитационных центрах. Защитники тигров надеются, что постепенно те дадут потомство и будут спокойно растить его в Приамурье.

«Амурский тигр» отчитался, что уже сейчас проведен целый комплекс мер для сохранения популяции. Налажено оснащение служб охотнадзора и охраны федеральных заповедных территорий, построено несколько десятков объектов природоохранной инфраструктуры, разработана и внедрена система премирования инспекторского состава. Амурской области центр выделил машину для проведения мониторинга троп тигров.

- Уровень браконьерства удалось снизить. По экспертным оценкам еще 15-20 лет назад ежегодно от рук браконьеров погибало по 50-60 тигров. Сейчас эта цифра составляет 10-15 особей. Мы видим, что предпринимаемые нами совместно с силовыми структурами меры дают результат. Помимо этого, удается влиять на законодательство, что тоже положительно сказывается на ситуации с запретом контрабанды тигра или его убийства, - рассказали в НКО.

Для решения конфликтных ситуаций с местным населением была запущена система страхования ущерба, нанесенного амурским тигром. По ней владельцы, потерявшие сельскохозяйственное или домашнее животное в результате нападения тигра, получают компенсацию.

Последние важные факторы - реабилитация и реинтродукция амурских тигров. Раненых или больных животных отлавливают и помещают в центр для оказания помощи. Чаще всего это животные с травмами или молодые тигрята-сироты. Специалисты лечат этих зверей, обучают их премудростям самостоятельной охоты. Затем прививают тиграм навык сторониться людей. А когда тигры полностью здоровы, их возвращают в дикую природу.

- В этом году Амурская область приняла двух тигриц. Мы надеемся, что в ближайшее время они встретятся с самцами и тогда сыграют «тигриную свадьбу», - поделились специалисты.

Эксперты отметили, что важное значение в сохранении вида имеет просветительская и образовательная деятельность. Для этого выпускаются книги и фильмы, а также проводятся лекции и публичные образовательные мероприятия. Помимо этого, проходят мероприятия с использованием изображений тигра, детские встречи и праздники в честь полосатого хищника. Так, в Приморье подобный фестиваль проводится каждый год, а в Приамурье первые мероприятия пройдут уже весной 2022 года.

Как помочь тигру?

Амурчане могут поддержать защиту тигров пожертвованием в специальные благотворительные фонды или поездкой на экскурсию. Но не в зоопарк, а к месту обитания тигра. Оплата поездки пойдет именно на сохранение естественной популяции. Если же в семье имеются дети, немаловажным будет их приобщение к животному миру. Ведь, приучив будущее поколение заботиться о природе, мы создадим здоровое общество.

Стоит помнить, что при встрече с тигром важно не проявлять агрессию, а направиться в безопасное место и сообщить в управление по охране животного мира области. Его специалисты будут курировать тигра и отведут его подальше от людей.

Самый главный вклад в сохранение тигра - это разумное отношение к месту обитания хозяина леса, в том числе предотвращение пожаров и стихийных свалок. Ведь они вредят не только тигру, но и его потенциальной добыче.

- Лучшая помощь от граждан - это ответственность за потушенный костер и собранный мусор. Ведь охрана тигра не равна предоставлению персонального охранника для каждого зверя. В первую очередь это охрана экосистемы целиком: и копытных животных, которыми питается тигр, и леса, который кормит всех лесных обитателей, - подытожили в пресс-службе НКО.