Подозреваемому в избиении амурского министра цифры, продлили арест

Трагедия случилась летом Фото: Правительство Амурской области

В Благовещенске продлили срок ареста 39-летнему спортсмену, который подозревается в смертельном избиении министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова. такое решение принял городской суд областного центра. Под стражей Алексею Шкарину предстоит провести до 19 января.

Напомним, в смерти чиновника подозревается известный благовещенский пауэрлифтер Алексей Шкарин. Ему инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Трагедия произошла 17 июля. Министр с семьей отправился отдыхать на одну из турбаз области. Там он поссорился со Шкариным из-за того, что тот оказывал излишние знаки внимания его супруге, пытался флиртовать. От полученных в ходе драки травм Курдюков впал в кому и не мог рассказать, что же произошло в тот вечер.

Целую неделю министр боролся за жизнь. И семья, и коллеги до последнего надеялись на выздоровление, но чуда не случилось. 24 июля Александр Курдюков скончался.

Из материалов уголовного дела следует, что Алексей Шкарин обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья. Максимальное наказание за него – до 15 лет лишения свободы.

Известно также, что Шкарин - уроженец села Ивановка Амурской области. Кроме того, он бывший сотрудник полиции. В 2013 году он получил звание мастера спорта России по пауэрлифтингу. Последние выступления Алексея на профессиональном уровне датированы мартом 2019 года, когда в Благовещенске состоялся Открытый чемпионат России по пауэрлифтингу. Тогда он выступал в весовой категории до 82,5 кг. Ранее он также участвовал в Открытом национальном Кубке AWPA-WPA (2017), Открытом Кубке Азии (2016), Открытом Кубке России (2015), кубке (2014) и чемпионате Дальневосточного федерального округа (2013).