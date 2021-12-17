Коронавирус в Приамурье, последние новости на 17 декабря 2021: порядка 300 человек заражаются за неделю

Всего обследовано на COVID 1 512 997 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Амурской области зарегистрирован 261 новый случай COVID-2019, из них не привиты против COVID-2019 - 209 человек. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

У 186 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (71%), у 72 – в виде пневмонии (28%), у 3 - в бессимптомной форме (1%), пишет амурский Роспотребнадзор.

С нарастающим итогом зарегистрировано 50 707 случаев, показатель заболеваемости составляет 6485,55 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 512 997 человек, в том числе за последние сутки – 3 683.