Благовещенка купается в Амуре зимой и не боится заболеть

Первый опыт моржевания случился у благовещенки примерно восемь лет назад Фото: предоставлено героиней публикации

В ноябре Амурскую область сильно удивила жительница Благовещенска Мария Сорокина. Девушка искупалась в реке Амур и выложила это в соцсети. Видео быстро разлетелось по местным пабликам, а люди разделились на два лагеря. Кто-то поддержал Марию, а кто-то покрутил пальцем у виска. «Комсомолка» же пригласила амурчанку на интервью, чтобы расспросить ее о моржевании и увлечениях.

В прорубь - с детьми

Мария Сорокина - мама двоих детей, фрилансер и, по образованию, педагог физической культуры. Первый опыт моржевания случился у благовещенки примерно восемь лет назад. Тогда она уже дважды стала мамой и немного забыла о спорте. Но не забывал об этом муж Марии. И как-то раз друзья позвали его окунуться в прорубь на Крещение.

- Где-то три года подряд мы ходили 19 января нырять. И как-то раз даже взяли своих детей, - вспоминает Мария. - В итоге сын (ему почти 13 лет) иногда ходит со мной купаться, а дочь (ей 11) не боится мороза и может несколько минут в купальнике подождать нас после баньки.

Показать свое увлечение миру Мария решила в прошлом году, когда знакомая позвала ее нырнуть в прорубь на Рождество. Именно тогда женщина выложила первое видео в свой Instagram-аккаунт. Тогда многие ее поддержали. Но не обошлось и без тех, кто покрутил пальцем у виска.

- Позже другая моя знакомая рассказала, что на Амурской, 1, есть центр закаливания, куда можно ходить каждую неделю и не только в бане париться, но и окунаться в прорубь. И с февраля этого года мы втянулись в это дело всей семьей. Но сейчас я пока моржую одна, - говорит Мария.

Адреналин и эмоции

Первый раз Мария окунулась ненадолго, но сильного холода не ощутила.

- Вообще все зависит от настроения. Конечно, играют роль и погодные условия: когда солнышко светит, обманчиво кажется, что и вода теплая. Но когда у тебя хорошее настроение, чувство адреналина, что ты сейчас окунешься, погрузишься в холодную воду, то при выходе из нее становится и не так холодно, - делится наша героиня. - Холодно, когда ты только погружаешься, чувствуются вот эти пощипывания. А если провести в воде больше 3-4 секунд, ты уже начинаешь забывать про холод. Но если плавать, то здесь пощипываний больше, и тело сводит, поэтому к этому нужно готовиться (как - см. в «Вырежи и сохрани»).

А Мария и плавает! В марте этого года она проплыла дистанцию в 50 метров в холодной воде. Тогда она пробыла в водоеме порядка двух минут, ее сопровождали опытные моржи, но и этого времени хватило, чтобы испытать весь спектр положительных эмоций.

Первый раз Мария окунулась ненадолго, но сильного холода не ощутила Фото: предоставлено героиней публикации

- Все проходило под руководством более опытных людей, потому что неизвестно, как бы повел себя мой организм. Хотя тогда я уже немного привыкла, все равно было интересно и хотелось большего. Но я прекрасно понимала, что нужно себя остановить и не доводить дело до фанатизма, - отмечает Мария Сорокина.

«Прошла 100 км и чувствовала себя слабой»

Еще одно увлечение героини - походы. Два года подряд она проходит по 100 километров за 24 часа. Последнее такое мероприятие было в начале октября.

- Тогда мне очень хотелось нырнуть в водоем в Зазейском заповеднике, я даже брала с собой купальник. По погодным условиям должно было быть -1 градус, но когда мы пришли, в лесу было намного холоднее - около -14 градусов, - вспоминает благовещенка.

Тогда Мария оказалась на распутье: с одной стороны, нырнуть очень хотелось, ведь она ждала холодную воду. А с другой - поход отобрал у нее все силы.

- Наверное, я не нырнула больше из-за усталости и, конечно, и-за холода, хотя на самом деле его я не сильно чувствовала. Я даже подобрала себе тогда одежду, взяла ее на всякий случай - вдруг что-то случится, и я ее или надену, или поделюсь с кем-то. Но когда я все-таки не нырнула при -14 градусах, я себя очень сильно ругала за это. Тогда мне показалось, что я - очень слабый человек. После ста километров я себя считала слабачкой, - вспоминает амурчанка.

О негативе

Видео, опубликованное Марией и вызвавшее такой ажиотаж, расхватали многие интернет-страницы Благовещенска. Правда, не все сделали это с разрешения.

- Спросили, можно ли взять видео, некоторые местные СМИ, а паблики из Белогорска и Свободного об этом не спрашивали. Некоторые местные странички тоже. Но я не стала ругаться, - признается Мария Сорокина.

Несмотря на это, негатив все же был. Многие люди наделяли молодую женщину нелестными эпитетами и с сарказмом обсуждали ее поступок. Мол, как это ума хватило - в ноябре в Амуре купаться?! Мария же высказала свое мнение на этот счет:

- Многие нам завидуют. Я читала негатив во многих пабликах, но я к нему отношусь спокойно и прекрасно понимаю: эти люди просто-напросто не могут повторить то, что мы делаем, либо из-за своей трусости, либо из-за своей лени.

В пример она привела ситуацию, произошедшую в марте. Тогда свидетелями купания благовещенки стала семья, проходившая мимо. Они были поражены тем, что делает Мария, и отметили, что им «холодно на нее смотреть». В ответ купальщица предложила попробовать свои силы, пройдя на Амурскую, 1, где есть баня и бочка. На это горожане ответили отказом, признавшись, что им страшно.

Отвращение к алкоголю и отказ от нафтизина

Спорт положительно повлиял на жизнь Марии. Например, у нее появилось отвращение к спиртному.

- От этой атмосферы вы настолько будете пьяны, что вам не нужен будет никакой алкоголь. Вообще я не считаю себя его любительницей, как и многие, могла выпить по праздникам. Но знаете, когда больше погружаешься в спорт, тогда ты забываешь про спиртное. Например, когда я первый раз прошла сто километров, я на алкоголь даже смотреть не могла, прямо отвращение было. Второй раз в этом году сотню прошла - то же самое. Для меня лучше пойти побегать, нырнуть, и ты больше понимаешь вот это ощущение, когда люди выпивают или курят, - говорит Мария.

Помимо этого, спорт положительно отразился на здоровье амурчанки и ее детей. Они перестали болеть, и даже коронавирус обошел их стороной. Ушли и некоторые привычки:

- Еще в школе я заработала гайморит, и тогда я была зависима от сосудосужающих капель - нафтизина или ксилена. Сейчас у меня нет такого, даже «сплевывать» не буду. Я забыла, что такое сопли и надолго заложенный нос.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как начать моржевать?

Мария дала несколько советов, как стать моржом и не подпортить здоровье:

- Не стоит погружаться в ледяную воду с головой. Если совмещать баню и окунание в холодную воду, то не нужно долго сидеть в бане. Когда окунешься, начинают «шалить» сосуды, кружится голова, может быть и обморок. Лучше не окунаться тем, кто делает это раз в год, на Крещение - никто не знает, как поведет себя организм.

- Перед тем как погружаться в холодную воду, нужно выйти в легкой одежде на мороз и пробыть там 2-3 минутки, не больше.

- Рекомендуется принимать холодный душ, постепенно понижая температуру, и только потом погружаться в холодную воду.

- Можно начинать закаливание после бани: после нескольких минут в парилке обтереться снегом или окунуться в прорубь. Эти же правила действуют для детей.

- В зимнее время стоит бегать по 15-20 минут на морозе, но не одеваться слишком тепло и при этом обращать внимание на самочувствие. Если есть противопоказания к бегу, то можно ходить примерно такое же время.