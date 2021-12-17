Полицейскому в Благовещенске пришлось выстрелить в мужчину, угрожавшему ему ножом

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности Фото: СУ СК России по Амурской области

В Благовещенске возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в нападении на полицейского. Как рассказали в Следственном комитете по Амурской области, он подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа - ст. 317 УК РФ.

По данным следствия, вечером 16 декабря в многоквартирном доме по улице Лазо пьяный мужчина нарушал общественный порядок. На место происшествия по вызову жильцов прибыли сотрудники полиции. Подозреваемый с ножом в руках двинулся на стражей порядка, выражая явную угрозу их жизни и здоровью. Один из сотрудников достал служебное оружие и предупредил о его применении в случае неподчинения. Мужчина проигнорировал полицейского. Тогда он выстрелил в нападающего несколько раз.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, допрошены жильцы. Подозреваемый, после оказания ему необходимой медицинской помощи, задержан и помещен в ИВС. Следователь подготовлено в суд ходатайство о заключении его под стражу.

Также установлено, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков.

Расследование уголовного дела продолжается.