Коронавирус в Приамурье, последние новости на 20 декабря 2021: на кислородной поддержке находятся 603 человека

на кислородной поддержке находятся два ребенка Фото: Олег УКЛАДОВ

И. о. министра здравоохранения области Оксана Химиченко на заседании оперативного штаба по коронавирусу рассказала, что на территории области продолжают функционировать 9 инфекционных и 8 провизорных госпиталей общей численностью 2 110 коек. Свободный коечный фонд составляет 16%.

На лечении находятся 6 995 пациентов с СOVID-19 и пневмониями, в том числе на стационарном лечении 1 539 пациентов (22%), на амбулаторном лечении 5 456 пациента (78%). Из них 1009 - дети. Большинство маленький пациентов (970) лечатся дома, на стационарном лечении находится 39 детей, на кислородной поддержке — 2 ребенка.

На аппаратах ИВЛ находятся 19 пациентов, в реанимации - 49 человек.

- В лабораториях медицинских организаций, подведомственных минздраву области, с 9 по 16 декабря проведено 12 117 проб на COVID-19, - рассказала Оксана Химиченко. - 96,9% результатов передали в центр эпидемиологии Роспотребнадзора для последующей передачи информации в личный кабинет граждан государственной информационной системы Единый портал.

ИХА-тестами за прошедшую неделю протестировано 7 524 человека. Среднесуточный показатель тестирования 1504 человека. Выявляемость «положительных» - 9, 5 %. На сегодняшний день в наличии в медицинских организациях области 17 804 тест-систем.

Кислород в инфекционных госпиталях имеется, поставки осуществляются регулярно, резерв создан. Средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами медицинские организации обеспечены в месячной потребности.